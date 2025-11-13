Рейтинг@Mail.ru
ФАС обязала МТС возместить 30 миллионам абонентов повышение тарифов - РИА Новости, 13.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:45 13.11.2025 (обновлено: 16:51 13.11.2025)
https://ria.ru/20251113/mts-2054761658.html
ФАС обязала МТС возместить 30 миллионам абонентов повышение тарифов
ФАС обязала МТС возместить 30 миллионам абонентов повышение тарифов - РИА Новости, 13.11.2025
ФАС обязала МТС возместить 30 миллионам абонентов повышение тарифов
МТС возместит 30 миллионам абонентов повышение тарифов на мобильную связь, сообщила ФАС. РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T14:45:00+03:00
2025-11-13T16:51:00+03:00
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
мтс
технологии
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0c/1972272285_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_cd1d9e273f4613ed2e012ccc7b696b9d.jpg
https://ria.ru/20250911/fas-2041242017.html
https://ria.ru/20251106/fas-2053254270.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0c/1972272285_0:450:960:1170_1920x0_80_0_0_7f269a0617c9b120f79acc93efe4f1c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), мтс, технологии, общество
Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), МТС, Технологии, Общество
ФАС обязала МТС возместить 30 миллионам абонентов повышение тарифов

ФАС: МТС до 16 января предложит 30 млн абонентов вернуть тарифы

© Фото : предоставлено пресс-службой МТССимволика компании МТС
Символика компании МТС - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой МТС
Символика компании МТС. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. МТС возместит 30 миллионам абонентов повышение тарифов на мобильную связь, сообщила ФАС.
«

"Оператор обязан до 16 января 2026 года предложить абонентам, которых коснулось увеличение стоимости услуг сотовой связи, семь альтернативных вариантов выбора возврата тарифов, в рамках которых произошло повышение. Среди них — приведение тарифов к уровню апреля-мая 2024-го, кешбэк в размере восьми процентов от ежемесячных начислений в течение года, дополнительные пакеты минут, интернета и другие виды услуг", — рассказали в ведомстве.

Табличка на здании Федеральной антимонопольной службы России - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
ФАС оштрафовала "МТС банк" за ненадлежащую рекламу
11 сентября, 16:33
В службе добавили, что компания обязалась исполнить предписание по итогам рассмотрения антимонопольного дела. ФАС проконтролирует выполнение обязательств оператором.
В четверг МТС заявила, что урегулировала спор со службой о повышении тарифов. Компанию признали нарушителем закона о защите конкуренции: в апреле-мае 2024 года она в среднем на восемь процентов повысила стоимость услуг связи для более чем 30 миллионов абонентов.
МТС в рамках урегулирования спора перечислит 664 миллиона рублей в федеральный бюджет и вложит 2,4 миллиарда в развитие связи в малых населенных пунктах с населением до тысячи человек.
Машины у оптово-распределительного центра группы компаний Ozon в Зеленодольске - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
ФАС проверит маркетплейсы на предмет повышения комиссий для продавцов
6 ноября, 18:12
 
РоссияФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)МТСТехнологииОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала