https://ria.ru/20251113/ms-21--2054831606.html
Импортозамещенный образец МС-21 успешно завершил длительный перелет
Импортозамещенный образец МС-21 успешно завершил длительный перелет - РИА Новости, 13.11.2025
Импортозамещенный образец МС-21 успешно завершил длительный перелет
Перелет второго импортозамещенного МС-21 из Иркутска в "Жуковский" прошел успешно, все системы самолета функционировали без сбоев, приводятся в пресс-релизе... РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T17:55:00+03:00
2025-11-13T17:55:00+03:00
2025-11-13T18:25:00+03:00
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
иркутск
ростех
мс-21
экономика
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0d/2054841569_0:278:3072:2005_1920x0_80_0_0_0525bee549caff07cc7ca09966ed978f.jpg
https://ria.ru/20251028/samolet-2051096588.html
иркутск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0d/2054841569_166:0:2897:2048_1920x0_80_0_0_9fe2ece67c172f364951779981cee38a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
объединенная авиастроительная корпорация (оак), иркутск, ростех, мс-21, экономика, общество
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Иркутск, Ростех, МС-21, Экономика, Общество
Импортозамещенный образец МС-21 успешно завершил длительный перелет
Второй импортозамещенный образец МС-21 успешно завершил длительный перелет