Импортозамещенный образец МС-21 успешно завершил длительный перелет
17:55 13.11.2025 (обновлено: 18:25 13.11.2025)
Импортозамещенный образец МС-21 успешно завершил длительный перелет
Перелет второго импортозамещенного МС-21 из Иркутска в "Жуковский" прошел успешно, все системы самолета функционировали без сбоев, приводятся в пресс-релизе... РИА Новости, 13.11.2025
объединенная авиастроительная корпорация (оак), иркутск, ростех, мс-21, экономика, общество
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Иркутск, Ростех, МС-21, Экономика, Общество
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Перелет второго импортозамещенного МС-21 из Иркутска в "Жуковский" прошел успешно, все системы самолета функционировали без сбоев, приводятся в пресс-релизе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в "Ростех") слова командира экипажа Андрея Воропаева.
"Длительный перелет завершен успешно. Самолет отработал на отлично, все системы функционировали без сбоев, расход топлива был в норме", - рассказал летчик-испытатель.
Импортозамещенный МС-21 на аэродроме в Иркутске - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Летчик-испытатель оценил полет на самолете МС-21
28 октября, 09:15
 
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК)ИркутскРостехМС-21ЭкономикаОбщество
 
 
