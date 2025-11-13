Рейтинг@Mail.ru
Виталий Королев лично проконтролирует строительство Западного моста в Твери
Тверская область
 
18:49 13.11.2025
Виталий Королев лично проконтролирует строительство Западного моста в Твери
Виталий Королев лично проконтролирует строительство Западного моста в Твери
Виталий Королев лично проконтролирует строительство Западного моста в Твери

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Власти Тверской области совместно с подрядчиками выработают меры ускорения строительства одного из ключевых для области инфраструктурных проектов - Западного моста в городе Твери, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев.
Королев в четверг проинспектировал ход сооружения моста, который строится в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" по поручению и при поддержке президента России.
"Провели совещание с коллегами и подрядчиками, выработаем спектр мер, которые необходимы для ускорения строительства. Будем работать - проект для региона знаковый. По итогам выезда даны поручения коллегам из Минтранса, буду лично контролировать их исполнение. Наши жители должны быть удовлетворены качеством инфраструктуры, которую мы создаем", – привели слова Королева в пресс-службе облправительства.
В настоящее время на площадке работает 145 человек, задействовано 58 единиц техники. На мостовом переходе завершаются укладка гидроизоляционного слоя и антикоррозионная обработка пролетных строений. На подъездах к мосту сделана основа под верхний слой асфальтового полотна, который будет уложен в следующем году.
Как отметил в пресс-службе, продолжаются работы и на других объектах комплекса. На Комсомольской площади продолжается демонтаж старого железнодорожного путепровода и устройство опор нового постоянного сооружения, переустраиваются сети тепло- и водоснабжения.
На Горбатом мосту идет подготовка к надвижке пролетных строений нового путепровода. Выполнено устройство подпорной стенки, продолжается устройство насыпи и установка новых опор. Строятся конструктивные слои дорожной одежды, укладывается асфальтобетонное покрытие как на самой дороге, так и на тротуарах и велосипедных дорожках.
Параллельно с этим проектом предусмотрены капитальный ремонт Петербургского шоссе до развязки с трассой М-10, строительство развязки на пересечении с путепроводом в створе улицы Фрунзе, модернизация подъездов к строящемуся комплексу Детской областной клинической больницы и создание дополнительной развязки на трассе М-11 под деревней Черногубово.
Тверская область
 
 
