Виталий Королев лично проконтролирует строительство Западного моста в Твери

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Власти Тверской области совместно с подрядчиками выработают меры ускорения строительства одного из ключевых для области инфраструктурных проектов - Западного моста в городе Твери, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев.

Королев в четверг проинспектировал ход сооружения моста, который строится в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" по поручению и при поддержке президента России.

"Провели совещание с коллегами и подрядчиками, выработаем спектр мер, которые необходимы для ускорения строительства. Будем работать - проект для региона знаковый. По итогам выезда даны поручения коллегам из Минтранса, буду лично контролировать их исполнение. Наши жители должны быть удовлетворены качеством инфраструктуры, которую мы создаем", – привели слова Королева в пресс-службе облправительства.

В настоящее время на площадке работает 145 человек, задействовано 58 единиц техники. На мостовом переходе завершаются укладка гидроизоляционного слоя и антикоррозионная обработка пролетных строений. На подъездах к мосту сделана основа под верхний слой асфальтового полотна, который будет уложен в следующем году.

Как отметил в пресс-службе, продолжаются работы и на других объектах комплекса. На Комсомольской площади продолжается демонтаж старого железнодорожного путепровода и устройство опор нового постоянного сооружения, переустраиваются сети тепло- и водоснабжения.

На Горбатом мосту идет подготовка к надвижке пролетных строений нового путепровода. Выполнено устройство подпорной стенки, продолжается устройство насыпи и установка новых опор. Строятся конструктивные слои дорожной одежды, укладывается асфальтобетонное покрытие как на самой дороге, так и на тротуарах и велосипедных дорожках.