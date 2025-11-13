Рейтинг@Mail.ru
Дом культуры "ГЭС-2" откроют для посещения в обычном режиме
22:34 13.11.2025
Дом культуры "ГЭС-2" откроют для посещения в обычном режиме
Дом культуры "ГЭС-2" откроют для посещения в обычном режиме
Дом культуры "ГЭС-2" будет открыт для посещения в обычном режиме - с 11.00 до 22.00, эвакуация и технический осмотр завершены, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T22:34:00+03:00
2025-11-13T22:34:00+03:00
2025
Дом культуры "ГЭС-2" откроют для посещения в обычном режиме

Дом культуры "ГЭС-2" откроют для посещения в обычном режиме после эвакуации

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Дом культуры "ГЭС-2" будет открыт для посещения в обычном режиме - с 11.00 до 22.00, эвакуация и технический осмотр завершены, сообщили РИА Новости в пресс-службе площадки.
Ранее в четверг стало известно об эвакуации в здании Дома культуры "ГЭС-2". В пресс-службе сообщили РИА Новости, что в здании проводится эвакуация и технический осмотр.
"Дом культуры "ГЭС-2" вновь открыт для посещения в обычном режиме, с 11.00 до 22.00. Эвакуация и технический осмотр завершены", - сообщили в ГЭС-2.
В пресс-службе также подчеркнули, что подробную инструкцию о возврате и обмене билетов направили на почту посетителям.
ТРЦ "Павелецкая плаза" в Москве работает на фоне сообщений об эвакуации
31 октября, 22:59
ТРЦ "Павелецкая плаза" в Москве работает на фоне сообщений об эвакуации
31 октября, 22:59
 
