Дом культуры "ГЭС-2" откроют для посещения в обычном режиме

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Дом культуры "ГЭС-2" будет открыт для посещения в обычном режиме - с 11.00 до 22.00, эвакуация и технический осмотр завершены, сообщили РИА Новости в пресс-службе площадки.

Ранее в четверг стало известно об эвакуации в здании Дома культуры "ГЭС-2 ". В пресс-службе сообщили РИА Новости, что в здании проводится эвакуация и технический осмотр.

"Дом культуры "ГЭС-2" вновь открыт для посещения в обычном режиме, с 11.00 до 22.00. Эвакуация и технический осмотр завершены", - сообщили в ГЭС-2.