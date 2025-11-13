Рейтинг@Mail.ru
Москвичей предупредили о сильном ветре - РИА Новости, 13.11.2025
15:53 13.11.2025
Москвичей предупредили о сильном ветре
Москвичей предупредили о сильном ветре - РИА Новости, 13.11.2025
Москвичей предупредили о сильном ветре
Москвичам стоит быть внимательными на улице в пятницу из-за сильного ветра, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 13.11.2025
общество, москва, погода
Общество, Москва, Погода
Москвичей предупредили о сильном ветре

Москвичей предупредили о ветре с порывами до 15 метров в секунду в пятницу

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЖенщина идет по улице под порывами ветр
Женщина идет по улице под порывами ветр - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Женщина идет по улице под порывами ветр. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Москвичам стоит быть внимательными на улице в пятницу из-за сильного ветра, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"По прогнозам синоптиков, с 00.00 и до конца суток 14 ноября в столице ожидается усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду. Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - говорится в сообщении.
Сотрудники полиции на Красной площади во время снегопада в Москве - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Первый снег ожидается в Москве в эти выходные
