Москвичей предупредили о сильном ветре
Москвичей предупредили о сильном ветре
Москвичам стоит быть внимательными на улице в пятницу из-за сильного ветра, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 13.11.2025
москва
Москвичей предупредили о ветре с порывами до 15 метров в секунду в пятницу