В многоэтажном доме на севере Москвы потушили пожар

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Пожар в многоэтажном жилом доме на севере Москвы потушен, из горящей квартиры и с верхних этажей спасены 10 человек, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России.

Ранее представитель экстренных служб сообщил о спасении пяти человек при помощи специальных устройств при возгорании в квартире на восьмом этаже 12-этажного жилого дома на улице Дыбенко.