В многоэтажном доме на севере Москвы потушили пожар
В многоэтажном доме на севере Москвы потушили пожар - РИА Новости, 13.11.2025
В многоэтажном доме на севере Москвы потушили пожар
Пожар в многоэтажном жилом доме на севере Москвы потушен, из горящей квартиры и с верхних этажей спасены 10 человек, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 13.11.2025
происшествия
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
