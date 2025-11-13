Рейтинг@Mail.ru
В Москве задержали подозреваемого в вовлечении подростков в зацепинг
13:52 13.11.2025
В Москве задержали подозреваемого в вовлечении подростков в зацепинг
В Москве задержали подозреваемого в вовлечении подростков в зацепинг
В Москве задержан подозреваемый в вовлечении несовершеннолетних в занятия зацепингом, решается вопрос об избрании ему меры пресечения, сообщили в СК России.
2025-11-13T13:52:00+03:00
2025-11-13T13:53:00+03:00
В Москве задержали подозреваемого в вовлечении подростков в зацепинг

В Москве задержали подозреваемого в вовлечении несовершеннолетних в зацепинг

Автомобиль следственного комитета
Автомобиль следственного комитета. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. В Москве задержан подозреваемый в вовлечении несовершеннолетних в занятия зацепингом, решается вопрос об избрании ему меры пресечения, сообщили в СК России.
Следствием установлено, что 12 августа подозреваемый, убедив 15-летнего подростка, совершил совместно с ним опасную для жизни и здоровья поездку на внешних элементах электропоезда, находясь на станции Щербинка Курского направления Московской железной дороги.
"Возбуждено уголовное дело в отношении 19-летнего молодого человека. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьей 151.2 УК РФ (вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, заведомо для виновного представляющих опасность для жизни)", - говорится в Telegram-канале СК.
По данным следствия, это не единственный подобный эпизод противоправной деятельности юноши.
"Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления", - добавили в СК РФ.
