В Москве задержали подозреваемого в вовлечении подростков в зацепинг
В Москве задержали подозреваемого в вовлечении подростков в зацепинг - РИА Новости, 13.11.2025
В Москве задержали подозреваемого в вовлечении подростков в зацепинг
В Москве задержан подозреваемый в вовлечении несовершеннолетних в занятия зацепингом, решается вопрос об избрании ему меры пресечения, сообщили в СК России.
2025-11-13T13:52:00+03:00
2025-11-13T13:52:00+03:00
2025-11-13T13:53:00+03:00
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. В Москве задержан подозреваемый в вовлечении несовершеннолетних в занятия зацепингом, решается вопрос об избрании ему меры пресечения, сообщили в СК России.
Следствием установлено, что 12 августа подозреваемый, убедив 15-летнего подростка, совершил совместно с ним опасную для жизни и здоровья поездку на внешних элементах электропоезда, находясь на станции Щербинка
Курского направления Московской железной дороги.
"Возбуждено уголовное дело в отношении 19-летнего молодого человека. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьей 151.2 УК РФ
(вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, заведомо для виновного представляющих опасность для жизни)", - говорится в Telegram-канале СК
.
По данным следствия, это не единственный подобный эпизод противоправной деятельности юноши.
"Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления", - добавили в СК РФ.