В Москве задержали подозреваемого в вовлечении подростков в зацепинг

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. В Москве задержан подозреваемый в вовлечении несовершеннолетних в занятия зацепингом, решается вопрос об избрании ему меры пресечения, сообщили в СК России.

Следствием установлено, что 12 августа подозреваемый, убедив 15-летнего подростка, совершил совместно с ним опасную для жизни и здоровья поездку на внешних элементах электропоезда, находясь на станции Щербинка Курского направления Московской железной дороги.

СК. "Возбуждено уголовное дело в отношении 19-летнего молодого человека. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьей 151.2 УК РФ (вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, заведомо для виновного представляющих опасность для жизни)", - говорится в Telegram-канале

По данным следствия, это не единственный подобный эпизод противоправной деятельности юноши.