https://ria.ru/20251113/moskva-2054740809.html
В библиотеке на востоке Москвы нашли подозрительную коробку
В библиотеке на востоке Москвы нашли подозрительную коробку - РИА Новости, 13.11.2025
В библиотеке на востоке Москвы нашли подозрительную коробку
Подозрительную бесхозную коробку обнаружили в помещении библиотеки на востоке Москвы, на место происшествия вызваны специалисты, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T13:36:00+03:00
2025-11-13T13:36:00+03:00
2025-11-13T13:36:00+03:00
происшествия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/07/1888630739_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_6696016c281f2023193f4cf95bcc82e4.jpg
https://ria.ru/20251112/opasnost-2054478573.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/07/1888630739_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_df49ca3de1899230b52fa0dc1892efbd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
В библиотеке на востоке Москвы нашли подозрительную коробку
В библиотеке на востоке Москвы нашли подозрительную бесхозную коробку
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Подозрительную бесхозную коробку обнаружили в помещении библиотеки на востоке Москвы, на место происшествия вызваны специалисты, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"В библиотеке №96 на Свободном проспекте найдена бесхозная коробка", - сказал собеседник агентства.
По его словам, на место вызваны специалисты оперативных служб.