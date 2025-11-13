Рейтинг@Mail.ru
В библиотеке на востоке Москвы нашли подозрительную коробку - РИА Новости, 13.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:36 13.11.2025
https://ria.ru/20251113/moskva-2054740809.html
В библиотеке на востоке Москвы нашли подозрительную коробку
В библиотеке на востоке Москвы нашли подозрительную коробку - РИА Новости, 13.11.2025
В библиотеке на востоке Москвы нашли подозрительную коробку
Подозрительную бесхозную коробку обнаружили в помещении библиотеки на востоке Москвы, на место происшествия вызваны специалисты, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T13:36:00+03:00
2025-11-13T13:36:00+03:00
происшествия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/07/1888630739_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_6696016c281f2023193f4cf95bcc82e4.jpg
https://ria.ru/20251112/opasnost-2054478573.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/07/1888630739_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_df49ca3de1899230b52fa0dc1892efbd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва
Происшествия, Москва
В библиотеке на востоке Москвы нашли подозрительную коробку

В библиотеке на востоке Москвы нашли подозрительную бесхозную коробку

© РИА Новости / Екатерина ВолковаБиблиотека
Библиотека - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© РИА Новости / Екатерина Волкова
Библиотека. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Подозрительную бесхозную коробку обнаружили в помещении библиотеки на востоке Москвы, на место происшествия вызваны специалисты, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"В библиотеке №96 на Свободном проспекте найдена бесхозная коробка", - сказал собеседник агентства.
По его словам, на место вызваны специалисты оперативных служб.
Сотрудник полиции возле служебного автомобиля - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
В подмосковном МВД перечислили потенциально опасные бесхозные вещи
12 ноября, 14:26
 
ПроисшествияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала