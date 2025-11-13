Рейтинг@Mail.ru
На Волгоградском проспекте и Марксистской улице высадят 1300 деревьев
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
На Волгоградском проспекте и Марксистской улице высадят 1300 деревьев
На Волгоградском проспекте и Марксистской улице высадят 1300 деревьев - РИА Новости, 13.11.2025
На Волгоградском проспекте и Марксистской улице высадят 1300 деревьев
Специалисты комплекса городского хозяйства проводят работы по высадке около 1,3 тысячи деревьев на Волгоградском проспекте и Марксистской улице в Москве в... РИА Новости, 13.11.2025
На Волгоградском проспекте и Марксистской улице высадят 1300 деревьев

Около 1,3 тыс деревьев высадят на Волгоградском проспекте и Марксистской улице

© Фото : Официальный портал Мэра и Правительства МосквыПосадка деревьев в Москве
Посадка деревьев в Москве - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© Фото : Официальный портал Мэра и Правительства Москвы
Посадка деревьев в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проводят работы по высадке около 1,3 тысячи деревьев на Волгоградском проспекте и Марксистской улице в Москве в рамках благоустройства, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Для формирования комфортной городской среды высадка деревьев является одним из важнейших направлений, а озеленение общественных пространств играет большую роль, особенно для такого огромного мегаполиса, как Москва. В настоящее время проводим высадку деревьев на Волгоградском проспекте и Марксистской улице, в общей сложности их украсят около 1,3 тысячи крупномеров", - рассказал Бирюков.
Заммэра пояснил, что деревья подбираются с учетом их способности адаптироваться к сложным условиям мегаполиса и соответствовать визуальному облику пространств. Для оживленных трасс очень важно создать буферную зону между жилой застройкой и дорогой. Зеленые насаждения очищают воздух, защищают от уличного шума и дорожной пыли, создают тень и прохладу в жаркие дни.
«
"Как и на многих других городских улицах, в качестве основной породы для озеленения выбрана мелколистная липа "Паллида" - их высадят более 1,1 тысячи. Возраст каждого дерева - от 10 до 30 лет, высота - от 4 до 7 метров. Кроме того, вдоль магистрали появятся вязы, ивы и остролистные клены. Дополнительно на видовых зонах планируем создать зеленые островки с хвойниками", - добавил он.
По словам Бирюкова, деревья, которые высаживают в столице, выращивают в специализированных питомниках, где они проходят подготовку к пересадке. Крупномеры высаживают в подготовленные заранее посадочные ямы с плодородным грунтом и дренажным слоем, который защищает корни от гниения и обеспечивает необходимую вентиляцию.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что программа озеленения вылетных магистралей и видовых зон стартовала в 2021 году. В период по 2024 год было высажено более 30 тысяч крупномерных и декоративных деревьев. Они украсили Волоколамское, Алтуфьевское и Варшавское шоссе, Ленинградский, Ломоносовский, Мичуринский проспекты и другие магистрали.
