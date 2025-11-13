На Волгоградском проспекте и Марксистской улице высадят 1300 деревьев

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проводят работы по высадке около 1,3 тысячи деревьев на Волгоградском проспекте и Марксистской улице в Москве в рамках благоустройства, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Для формирования комфортной городской среды высадка деревьев является одним из важнейших направлений, а озеленение общественных пространств играет большую роль, особенно для такого огромного мегаполиса, как Москва. В настоящее время проводим высадку деревьев на Волгоградском проспекте и Марксистской улице, в общей сложности их украсят около 1,3 тысячи крупномеров", - рассказал Бирюков.

Заммэра пояснил, что деревья подбираются с учетом их способности адаптироваться к сложным условиям мегаполиса и соответствовать визуальному облику пространств. Для оживленных трасс очень важно создать буферную зону между жилой застройкой и дорогой. Зеленые насаждения очищают воздух, защищают от уличного шума и дорожной пыли, создают тень и прохладу в жаркие дни.

« "Как и на многих других городских улицах, в качестве основной породы для озеленения выбрана мелколистная липа "Паллида" - их высадят более 1,1 тысячи. Возраст каждого дерева - от 10 до 30 лет, высота - от 4 до 7 метров. Кроме того, вдоль магистрали появятся вязы, ивы и остролистные клены. Дополнительно на видовых зонах планируем создать зеленые островки с хвойниками", - добавил он.

По словам Бирюкова, деревья, которые высаживают в столице, выращивают в специализированных питомниках, где они проходят подготовку к пересадке. Крупномеры высаживают в подготовленные заранее посадочные ямы с плодородным грунтом и дренажным слоем, который защищает корни от гниения и обеспечивает необходимую вентиляцию.