Поезд Деда Мороза остановится в Москве на Киевском вокзале
2025-11-13T03:45:00+03:00
общество
москва
владивосток
великий устюг
дед мороз
ржд
москва
владивосток
великий устюг
общество, москва, владивосток, великий устюг, дед мороз, ржд
Поезд Деда Мороза остановится в Москве на Киевском вокзале
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Поезд Деда Мороза будет принимать гостей в Москве два дня на Киевском вокзале, сообщили РИА Новости в РЖД.
Согласно расписанию, праздничный состав остановится в столице 2-3 января 2026 года.
"В Москву
поезд Деда Мороза
приедет на Киевский вокзал, как и в прошлом году", - сообщили в РЖД
.
Поезд Деда Мороза - это празднично оформленная передвижная резиденция главного волшебника Нового года. Тут есть целый ряд особых вагонов: приемная, сказочная деревня для игр и квестов, сцена и кукольный театр для проведения представлений, лавка с сувенирами, сказочная деревня и вагон Снежной королевы для игр, буфет и вагон-ресторан для чаепитий, спальные вагоны для команды помощников Деда Мороза.
Поезд в этом сезоне стартует 19 ноября из Владивостока
, сделает остановки с праздничной программой в 70 городах и вернется на родину главного новогоднего волшебника в Великий Устюг
11 января 2026 года. Маршрут состава опубликован на сайтах РЖД и проекта.
Впервые поезд Деда Мороза отправился в путь 5 декабря 2021 года. За четыре года он посетил 302 города, преодолел свыше 108 тысяч километров и провел в пути 244 дня. На вокзалы встретиться с Дедом Морозом пришли почти 2 миллиона человек.