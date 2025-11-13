Поезд Деда Мороза остановится в Москве на Киевском вокзале

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Поезд Деда Мороза будет принимать гостей в Москве два дня на Киевском вокзале, сообщили РИА Новости в РЖД.

Согласно расписанию, праздничный состав остановится в столице 2-3 января 2026 года.

Поезд Деда Мороза - это празднично оформленная передвижная резиденция главного волшебника Нового года. Тут есть целый ряд особых вагонов: приемная, сказочная деревня для игр и квестов, сцена и кукольный театр для проведения представлений, лавка с сувенирами, сказочная деревня и вагон Снежной королевы для игр, буфет и вагон-ресторан для чаепитий, спальные вагоны для команды помощников Деда Мороза.

Поезд в этом сезоне стартует 19 ноября из Владивостока , сделает остановки с праздничной программой в 70 городах и вернется на родину главного новогоднего волшебника в Великий Устюг 11 января 2026 года. Маршрут состава опубликован на сайтах РЖД и проекта.