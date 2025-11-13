Рейтинг@Mail.ru
Овчинский: на юго-востоке Москвы появятся два дома по реновации
07:18 13.11.2025
Овчинский: на юго-востоке Москвы появятся два дома по реновации
Овчинский: на юго-востоке Москвы появятся два дома по реновации
москва
рязанский район
владислав овчинский
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
2025
москва, рязанский район, владислав овчинский, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы
Москва, Рязанский район, Владислав Овчинский, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы
Овчинский: на юго-востоке Москвы появятся два дома по реновации

Овчинский: в двух районах ЮВАО Москвы появятся два дома по реновации

Пресс-служба департамента градостроительной политики
Пресс-служба департамента градостроительной политики - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Пресс-служба департамента градостроительной политики. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. На юго-востоке Москвы в Выхино-Жулебино и Рязанском районе построят два жилых дома в рамках программы реновации, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
"На Самаркандском бульваре начали возводить двухсекционный жилой комплекс общей площадью почти 27 тысяч квадратных метров. В нем запроектированы 262 квартиры. Для проживания маломобильных жителей адаптируют шесть квартир – там будет увеличенная ширина коридоров и дверных проемов, а в санузлах предусмотрят специальные поручни. Сейчас на участке возводят надземную часть новостройки", – приводит слова Овчинского о первом ЖК пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Овчинский: более 90 семей переехали по реновации в ЖК на Никитинской улице
12 ноября, 10:20
Второй дом будет расположен в 4-м Вешняковском проезде. Новостройка будет состоять из трех секций, его общая площадь составит около 16 тысяч "квадратов". Всего в ЖК планируется 152 квартиры, из них четыре отдадут маломобильным гражданам. Пока объект находится на стадии котлована, уточнил министр.
Территорию рядом с новостройками благоустроят. Например, у дома на Самаркандском бульваре разместят две детские площадки и одну зону для спортивных занятий, у дома в 4-м Вешняковском проезде – две детских и две спортплощадки, отмечается в сообщении департамента градостроительной политики. Кроме того, в районах, где появятся новые ЖК, есть метро, детские образовательные учреждения, больницы.
Реновация длится в Москве с 2017 года. По программе планируется расселить около 1 миллиона человек из 5 тысяч старых домов.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Ефимов: свыше 700 жителей начали осмотр жилья по реновации в Южном Тушине
12 ноября, 09:12
 
МоскваРязанский районВладислав ОвчинскийГрадостроительный комплекс МосквыДепартамент градостроительной политики г. Москвы
 
 
