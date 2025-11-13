Овчинский: на юго-востоке Москвы появятся два дома по реновации

МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. На юго-востоке Москвы в Выхино-Жулебино и Рязанском районе построят два жилых дома в рамках программы реновации, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

"На Самаркандском бульваре начали возводить двухсекционный жилой комплекс общей площадью почти 27 тысяч квадратных метров. В нем запроектированы 262 квартиры. Для проживания маломобильных жителей адаптируют шесть квартир – там будет увеличенная ширина коридоров и дверных проемов, а в санузлах предусмотрят специальные поручни. Сейчас на участке возводят надземную часть новостройки", – приводит слова Овчинского о первом ЖК пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.

Второй дом будет расположен в 4-м Вешняковском проезде. Новостройка будет состоять из трех секций, его общая площадь составит около 16 тысяч "квадратов". Всего в ЖК планируется 152 квартиры, из них четыре отдадут маломобильным гражданам. Пока объект находится на стадии котлована, уточнил министр.

Территорию рядом с новостройками благоустроят. Например, у дома на Самаркандском бульваре разместят две детские площадки и одну зону для спортивных занятий, у дома в 4-м Вешняковском проезде – две детских и две спортплощадки, отмечается в сообщении департамента градостроительной политики. Кроме того, в районах, где появятся новые ЖК, есть метро, детские образовательные учреждения, больницы.