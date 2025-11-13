Рейтинг@Mail.ru
ЦБ утвердил новый перечень признаков мошеннических переводов - РИА Новости, 13.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:40 13.11.2025 (обновлено: 20:42 13.11.2025)
https://ria.ru/20251113/moshenniki-2054827192.html
ЦБ утвердил новый перечень признаков мошеннических переводов
ЦБ утвердил новый перечень признаков мошеннических переводов - РИА Новости, 13.11.2025
ЦБ утвердил новый перечень признаков мошеннических переводов
Новый список признаков мошеннических переводов вступит в силу со следующего года, сообщили на сайте ЦБ России. РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T17:40:00+03:00
2025-11-13T20:42:00+03:00
общество
центральный банк рф (цб рф)
мошенники
россия
вадим уваров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144556/75/1445567540_0:167:3047:1881_1920x0_80_0_0_6841ba2cfe15ab1c98b6862f3aa0dece.jpg
https://ria.ru/20251112/banki-2054522035.html
https://ria.ru/20251011/moshenniki-2047284842.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144556/75/1445567540_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_ea4a607427493b9efe1d8ebdbb01d593.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, центральный банк рф (цб рф), мошенники, россия, вадим уваров
Общество, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), мошенники, Россия, Вадим Уваров
ЦБ утвердил новый перечень признаков мошеннических переводов

Новый перечень признаков мошеннических переводов вступит в силу 1 января 2026-го

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Центробанка России
Здание Центробанка России - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Центробанка России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Новый список признаков мошеннических переводов вступит в силу со следующего года, сообщили на сайте ЦБ России.
"Установить с 1 января 2026-го признаки осуществления перевода денежных средств без добровольного согласия клиента, а именно без согласия клиента или с согласия клиента, полученного под влиянием обмана или при злоупотреблении доверием (далее — признаки), согласно приложению к приказу", — говорится в материалах.
Опрос
Вас когда-нибудь обманывали мошенники в соцсетях или по телефону?
Проголосовали:68640
11 февраля, 13:50
Регулятор распространил действие признаков мошеннических переводов на операции с цифровым рублем. Также в обновленный список добавят смену номера телефона для входа в онлайн-банк.
В среду директор Департамента информационной безопасности ЦБ России Вадим Уваров заявил в интервью РИА Новости, что злоумышленники стали убеждать россиян перевести самим себе крупные суммы по СБП, такие операции включат в список подозрительных.
Собеседник агентства уточнил, что банки проверяют все переводы на признаки мошенничества и приостанавливают подозрительные, чтобы снизить вероятность хищения денег.
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Банки будут проверять переводы от 200 тысяч рублей незнакомцам по СБП
12 ноября, 16:20
В июле 2024 года Центробанк расширил до шести перечень признаков мошеннических операций, которыми должны руководствоваться банки для их предотвращения:
  • переводы на счета, по которым ранее совершались мошеннические операции;
  • информация о возбужденном уголовном деле в отношении получателя средств;
  • данные от сторонних организаций, свидетельствующие о мошеннической операции, — например, информация от операторов связи о нехарактерной для клиента телефонной активности или росте числа входящих СМС с новых номеров, в том числе в мессенджерах;
  • отправка средств на счета злоумышленников, сведения о которых получены из базы данных Банка России о мошеннических счетах;
  • нетипичная для клиента операция по сумме перевода, периодичности, времени и месту совершения;
  • попытка осуществить операцию с устройства, которое ранее использовалось злоумышленниками, информация о котором есть в базе данных регулятора.
Девушка со смартфоном - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
"Не надейся на себя". Как заранее обезопаситься от мошенников
11 октября, 08:00
 
ОбществоЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)мошенникиРоссияВадим Уваров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала