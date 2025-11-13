ЦБ утвердил новый перечень признаков мошеннических переводов

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Новый список признаков мошеннических переводов вступит в силу со следующего года, сообщили на Новый список признаков мошеннических переводов вступит в силу со следующего года, сообщили на сайте ЦБ России.

"Установить с 1 января 2026-го признаки осуществления перевода денежных средств без добровольного согласия клиента, а именно без согласия клиента или с согласия клиента, полученного под влиянием обмана или при злоупотреблении доверием (далее — признаки), согласно приложению к приказу", — говорится в материалах.

Регулятор распространил действие признаков мошеннических переводов на операции с цифровым рублем. Также в обновленный список добавят смену номера телефона для входа в онлайн-банк.

В среду директор Департамента информационной безопасности ЦБ России Вадим Уваров заявил в интервью РИА Новости, что злоумышленники стали убеждать россиян перевести самим себе крупные суммы по СБП, такие операции включат в список подозрительных.

Собеседник агентства уточнил, что банки проверяют все переводы на признаки мошенничества и приостанавливают подозрительные, чтобы снизить вероятность хищения денег.

В июле 2024 года Центробанк расширил до шести перечень признаков мошеннических операций, которыми должны руководствоваться банки для их предотвращения: