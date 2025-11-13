Рейтинг@Mail.ru
17:29 13.11.2025
ЦБ назвал сумму, похищенную мошенниками со счетов россиян в III квартале
ЦБ назвал сумму, похищенную мошенниками со счетов россиян в III квартале
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Мошенники похитили со счетов россиян в банках в третьем квартале 2025 года 8,2 миллиарда рублей, сообщает Банк России.
"В III квартале злоумышленникам удалось совершить 460,1 тыс. мошеннических операций, что на 51% больше по сравнению со средним значением за последние 4 квартала. Объем хищений практически не изменился и составил 8,2 млрд рублей. Люди все чаще сообщают в банки о хищении даже небольших сумм", - говорится в сообщении регулятора.
Мошенники начали выводить похищенные у россиян деньги через их знакомых
Мошенники начали выводить похищенные у россиян деньги через их знакомых
22 октября, 08:08
 
