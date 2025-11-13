https://ria.ru/20251113/moshenniki-2054824094.html
ЦБ назвал сумму, похищенную мошенниками со счетов россиян в III квартале
Мошенники похитили со счетов россиян в банках в третьем квартале 2025 года 8,2 миллиарда рублей, сообщает Банк России. РИА Новости, 13.11.2025
