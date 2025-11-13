Рейтинг@Mail.ru
"Кибербабушка" поможет Билайну бороться с мошенниками - РИА Новости, 13.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:00 13.11.2025
https://ria.ru/20251113/moshennik-2054694757.html
"Кибербабушка" поможет Билайну бороться с мошенниками
"Кибербабушка" поможет Билайну бороться с мошенниками - РИА Новости, 13.11.2025
"Кибербабушка" поможет Билайну бороться с мошенниками
Билайн тестирует продукт под названием "Кибербабушка"* – это ИИ-модель, которая общается с мошенниками под видом пожилой клиентки, отвлекая их внимание и... РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T14:00:00+03:00
2025-11-13T14:00:00+03:00
вымпелком
технологии
билайн
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056476_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_2ee61837063e06075c2524e3a23c1ad1.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056476_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_567361b38e4f94edb84342ad35699450.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вымпелком, технологии, билайн
ВымпелКом, Технологии, Билайн

"Кибербабушка" поможет Билайну бороться с мошенниками

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Билайн тестирует продукт под названием "Кибербабушка"* – это ИИ-модель, которая общается с мошенниками под видом пожилой клиентки, отвлекая их внимание и расходуя их ресурсы, сообщает пресс-служба оператора.
В компании объяснили принцип работы инструмента. Так, ИИ-алгоритм анализирует обращение мошенника, далее LLM-модель (Large Language Model – большая языковая модель) с учетом контекста разговора генерирует ответ, который переводится в устную речь. Все происходит в доли секунды: мошенник получает ответы на свои реплики и думает, что с ним говорит пожилая женщина. В результате он тратит время и ресурсы, общаясь с ИИ вместо реального человека, который мог бы пострадать от его активности.
Новая разработка – очередной шаг в усложнении системы защиты клиентов Билайна. Антифрод-платформа оператора уже давно отфильтровывает подозрительные звонки и перенаправляет их на Виртуального помощника – так, что звонящий слышит голосового бота и может некоторое время пообщаться с ним. При этом спам-робот вступает в разговор и ведет его некоторое время, а человек быстро понимает, что говорит с ботом, кладет трубку и пробует дозвониться еще раз. После запуска "Кибербабушки" нежелательный звонок, если он поступает в адрес клиентки серебряного возраста, будет перенаправляться на ИИ-модель, имитирующую живое общение.
Уже в первом квартале 2026 года к "Кибербабушке" присоединятся остальные члены киберсемьи для общения от лица клиентов обоих полов и всех возрастов.
Развитием продукта в Билайне занимается Центр компетенций по ИИ, используя open source решения (решения на базе открытого программного обеспечения) и собственные разработки. В планах – заменить сторонние технологические компоненты на свои и масштабировать модель внутри сети Билайна, чтобы она могла одновременно общаться с любым количеством мошенников. Решение будет работать для всех пользователей сервиса "Моя безопасность" в рамках бесплатного базового тарифа.
"С января по октябрь 2025 года антифрод-платформа Билайна заблокировала около 646 миллионов потенциально вредоносных вызовов. Больше трети из них, 233 миллиона, были адресованы пожилым людям. “Кибербабушка” – это важный шаг в усилении защиты наших наиболее уязвимых клиентов. Пока мы тестируем продукт с одним голосом на небольших объемах, анализируем реакцию мошенников, проводим дообучение модели. Уже в январе персонажей и голосов станет больше, а ко второму кварталу 2026 года решение масштабируется на всю сеть", – приводит пресс-служба слова директора по антифроду Билайна Петра Алферова.
*18+
Реклама, ПАО "ВымпелКом", erid: F7NfYUJCUneTTTyDvwTt
 
ВымпелКомТехнологииБилайн
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала