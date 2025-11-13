"Кибербабушка" поможет Билайну бороться с мошенниками

МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Билайн тестирует продукт под названием "Кибербабушка"* – это ИИ-модель, которая общается с мошенниками под видом пожилой клиентки, отвлекая их внимание и расходуя их ресурсы, сообщает пресс-служба оператора.

В компании объяснили принцип работы инструмента. Так, ИИ-алгоритм анализирует обращение мошенника, далее LLM-модель (Large Language Model – большая языковая модель) с учетом контекста разговора генерирует ответ, который переводится в устную речь. Все происходит в доли секунды: мошенник получает ответы на свои реплики и думает, что с ним говорит пожилая женщина. В результате он тратит время и ресурсы, общаясь с ИИ вместо реального человека, который мог бы пострадать от его активности.

Новая разработка – очередной шаг в усложнении системы защиты клиентов Билайна. Антифрод-платформа оператора уже давно отфильтровывает подозрительные звонки и перенаправляет их на Виртуального помощника – так, что звонящий слышит голосового бота и может некоторое время пообщаться с ним. При этом спам-робот вступает в разговор и ведет его некоторое время, а человек быстро понимает, что говорит с ботом, кладет трубку и пробует дозвониться еще раз. После запуска "Кибербабушки" нежелательный звонок, если он поступает в адрес клиентки серебряного возраста, будет перенаправляться на ИИ-модель, имитирующую живое общение.

Уже в первом квартале 2026 года к "Кибербабушке" присоединятся остальные члены киберсемьи для общения от лица клиентов обоих полов и всех возрастов.

Развитием продукта в Билайне занимается Центр компетенций по ИИ, используя open source решения (решения на базе открытого программного обеспечения) и собственные разработки. В планах – заменить сторонние технологические компоненты на свои и масштабировать модель внутри сети Билайна, чтобы она могла одновременно общаться с любым количеством мошенников. Решение будет работать для всех пользователей сервиса "Моя безопасность" в рамках бесплатного базового тарифа.

"С января по октябрь 2025 года антифрод-платформа Билайна заблокировала около 646 миллионов потенциально вредоносных вызовов. Больше трети из них, 233 миллиона, были адресованы пожилым людям. “Кибербабушка” – это важный шаг в усилении защиты наших наиболее уязвимых клиентов. Пока мы тестируем продукт с одним голосом на небольших объемах, анализируем реакцию мошенников, проводим дообучение модели. Уже в январе персонажей и голосов станет больше, а ко второму кварталу 2026 года решение масштабируется на всю сеть", – приводит пресс-служба слова директора по антифроду Билайна Петра Алферова.