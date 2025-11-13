Рейтинг@Mail.ru
Мосгорсуд оставил в СИЗО Янковскую по делу о продаже Лерчек подделок
12:50 13.11.2025
Мосгорсуд оставил в СИЗО Янковскую по делу о продаже Лерчек подделок
происшествия
валерия чекалина
происшествия, валерия чекалина
Происшествия, Валерия Чекалина
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Мосгорсуд оставил в СИЗО стилиста Эльвиру Янковскую по делу о продаже подделок с рынка "Садовод" под видом оригиналов блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек), сообщил РИА Новости адвокат потерпевших Сергей Гуров.
"Мосгорсуд отказался изменить Янковской меру пресечения в виде заключения под стражей", - сказал собеседник агентства.
Защита фигурантки отказалась от комментариев.
В октябре Гагаринский суд Москвы заключил Янковскую в СИЗО, поскольку она нарушила подписку о невыезде, побывав в Европе без разрешения следователя.
По версии следствия, Янковская, которая позиционировала себя как профессиональный стилист, предложила Чекалиной привезти из-за рубежа брендовую одежду и аксессуары по стоимости ниже рыночной. Блогер согласилась и на протяжении полутора лет приобретала через Янковскую вещи известных домов моды Christian Dior, Prada, включая культовую сумку Hermes.
После очередной покупки Чекалина усомнилась в оригинальности товаров. Она показала их специалистам, которые подтвердили ее опасения и назвали вещи контрафактом: пошив изделий не соответствовал оригиналу. Тогда блогер сообщила знакомым, которым рекомендовала Янковскую как байера, проверить свои заказы. Вещи оказались поддельными репликами низкого качества, сказано в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Чекалина предлагала Янковской добровольно урегулировать ситуацию, но та отказалась. После этого Чекалина обратилась в полицию. Следствие возбудило уголовное дело о мошенничестве. Вместе с Лерчек потерпевшими по делу стали еще шесть знакомых ей девушек, указано в документах.
В доме Янковской был проведен обыск. Следствие установило, что она закупала товары для своих клиентов у собственницы аккаунта, представленного в сети как "консьерж-сервис по подбору реплик класса люкс" с рынка "Садовод ", ТЦ "Люблино" и ТЦ "Дубровка". Это подтвердила сама владельца страницы и другие свидетели - работники рынков, которые неоднократно видели Янковскую на своих площадках и передавали ей заказы.
Стилист вину не признает и не дает показания, ссылаясь на статью 51 Конституции, в которой сказано, что "никто не обязан свидетельствовать против себя самого".
Янковская считает, что ее оговорили, а Чекалина таким образом пыталась привлечь к себе внимание, отмечается в документах.
Янковской грозит наказание вплоть до десяти лет лишения свободы.
Происшествия Валерия Чекалина
 
 
