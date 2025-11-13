В Молдавии дефицит бюджета превысил миллиард долларов, заявил Додон

КИШИНЕВ, 13 ноя - РИА Новости. Дефицит государственного бюджета Молдавии впервые в истории превысил миллиард долларов, при этом финансирование инвестиционных проектов было сокращено, заявил экс-президент, лидер оппозиционной Соцпартии Игорь Додон.

Депутаты парламента на заседании в четверг приняли в первом чтении поправки в бюджет на 2025 год.

« "Сегодня правящая партия, внеся изменения в закон о государственном бюджете на 2025 год, сократила финансирование инвестиционных проектов. Это означает, что обещанных в предвыборной кампании дорог и преобразований не будет. Людей снова обманули. Более того, впервые в истории Молдовы дефицит бюджета превысит 18 миллиардов леев (1,06 миллиардов долларов - ред.)", - написал Додон в своем Telegram-канале

По его словам, правящая партия "Действие и солидарность" только во время избирательной кампании могла говорить о том, что в экономике все хорошо. "Миллиард "исчезает" через поправки к бюджету и рост дефицита, который придётся возвращать всем гражданам. Многие из тех, кто голосовал за ПДС на выборах, уже понимают, что стали жертвой очередного обмана "жёлтых", - добавил Додон.