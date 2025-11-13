Рейтинг@Mail.ru
В Молдавии дефицит бюджета превысил миллиард долларов, заявил Додон
16:02 13.11.2025
В Молдавии дефицит бюджета превысил миллиард долларов, заявил Додон
В Молдавии дефицит бюджета превысил миллиард долларов, заявил Додон - РИА Новости, 13.11.2025
В Молдавии дефицит бюджета превысил миллиард долларов, заявил Додон
Дефицит государственного бюджета Молдавии впервые в истории превысил миллиард долларов, при этом финансирование инвестиционных проектов было сокращено, заявил... РИА Новости, 13.11.2025
в мире, молдавия, игорь додон
В мире, Молдавия, Игорь Додон
В Молдавии дефицит бюджета превысил миллиард долларов, заявил Додон

Додон: дефицит бюджета Молдавии впервые в истории превысил миллиард долларов

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 13 ноя - РИА Новости. Дефицит государственного бюджета Молдавии впервые в истории превысил миллиард долларов, при этом финансирование инвестиционных проектов было сокращено, заявил экс-президент, лидер оппозиционной Соцпартии Игорь Додон.
Депутаты парламента на заседании в четверг приняли в первом чтении поправки в бюджет на 2025 год.
«
"Сегодня правящая партия, внеся изменения в закон о государственном бюджете на 2025 год, сократила финансирование инвестиционных проектов. Это означает, что обещанных в предвыборной кампании дорог и преобразований не будет. Людей снова обманули. Более того, впервые в истории Молдовы дефицит бюджета превысит 18 миллиардов леев (1,06 миллиардов долларов - ред.)", - написал Додон в своем Telegram-канале.
По его словам, правящая партия "Действие и солидарность" только во время избирательной кампании могла говорить о том, что в экономике все хорошо. "Миллиард "исчезает" через поправки к бюджету и рост дефицита, который придётся возвращать всем гражданам. Многие из тех, кто голосовал за ПДС на выборах, уже понимают, что стали жертвой очередного обмана "жёлтых", - добавил Додон.
Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Диктатура Санду стала данностью. Дальше будет хуже
29 сентября, 08:00
 
