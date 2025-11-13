Глава Русской общины Молдавии призвала не закрывать РЦНК в Кишиневе

КИШИНЕВ, 13 ноя - РИА Новости. Председатель Русской общины Молдавии Людмила Лащенова заявила, что в качестве депутата парламента первого созыва она обратится к парламентариям с призывом не закрывать Российский центр науки и культуры в Кишиневе, иначе она откроет Русский дом в своей квартире.
Премьер Молдавии Александр Мунтяну ранее сообщил, что правительство республики 5 ноября одобрило денонсацию соглашения с Россией о создании и функционировании культурных центров, чтобы закрыть Российский центр науки и культуры. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Россотрудничества, агентство не получало уведомлений от Молдавии о решении закрыть Русский дом в республике. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил сожаление в связи с продолжением правительством Молдавии линии на антагонизацию России.
"Я бы хотела, чтобы депутаты хотя бы слушали. Услышат ли — другой вопрос. Если Русский дом закроют, я открою его у себя дома. Я живу на Рышкановке (один из районов Кишинева - ред.) 48 лет, двери моего дома всегда открыты. У нас есть где собираться, но Русский дом — это символ. Русский дом стал родным не только для русских, но и для всех жителей Молдавии. Всё, что там делается, направлено на благо людей", - заявила Лащенова журналистам у входа в парламент, объяснив, что намерена выступить с обращением к депутатам.
По ее словам, Молдавия — многонациональное государство, и каждый живущий здесь народ имеет право на уважение и собственную жизнь. "Я была депутатом парламента в 90-х, участвовала в принятии Декларации о независимости. Каждый раз, стоя у памятника (выдающемуся молдавскому правителю) Штефану чел Маре, я прошу у него прощения за то, что мы плохо храним страну. Мы не смогли обеспечить ей настоящую независимость. Но Русский дом — особое место: там кружки, конференции, клубы, библиотека. Мы любим Русский дом и Молдавию, хотим, чтобы здесь всегда были мир и покой", - подчеркнула глава Русской общины.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
