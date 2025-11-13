https://ria.ru/20251113/mo-2054714241.html
Российские военные сорвали три контратаки ВСУ в Харьковской области
Военнослужащие российской группировки войск "Запад" сорвали три контратаки, которые ВСУ предприняли в районах Моначиновки, Осиново и Нечволодовки в Харьковской... РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T12:20:00+03:00
2025-11-13T12:20:00+03:00
2025-11-13T12:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
харьковская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
Российские военные сорвали три контратаки ВСУ в Харьковской области
МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Военнослужащие российской группировки войск "Запад" сорвали три контратаки, которые ВСУ предприняли в районах Моначиновки, Осиново и Нечволодовки в Харьковской области в попытках деблокировать свои подразделения и прорваться к реке Оскол, сообщили в Минобороны РФ.
"В течение суток сорваны три контратаки подразделений 151-й механизированной бригады ВСУ
в районе населенного пункта Моначиновка Харьковской области
, 1-й и 15-й бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Осиново и Нечволодовка Харьковской области с целью деблокировать окруженные подразделения, а также прорваться к реке Оскол и восстановить разрушенные переправы", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Отмечается, что в результате огневого поражения были уничтожены до 50 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, 14 автомобилей, три миномета и три станции радиоэлектронной борьбы.