Российские военные сорвали три контратаки ВСУ в Харьковской области

МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Военнослужащие российской группировки войск "Запад" сорвали три контратаки, которые ВСУ предприняли в районах Моначиновки, Осиново и Нечволодовки в Харьковской области в попытках деблокировать свои подразделения и прорваться к реке Оскол, сообщили в Минобороны РФ.