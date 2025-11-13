Рейтинг@Mail.ru
Правительство выделит средства на развитие автодорог в регионах - РИА Новости, 13.11.2025
14:46 13.11.2025
Правительство выделит средства на развитие автодорог в регионах
Правительство направит дополнительно 1,4 миллиарда рублей на расширение автодорожной инфраструктуры в регионах России, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. РИА Новости, 13.11.2025
экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Дом правительства РФ
Дом правительства РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Дом правительства РФ. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Правительство направит дополнительно 1,4 миллиарда рублей на расширение автодорожной инфраструктуры в регионах России, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
"Мы сегодня рассмотрим вопрос о выделении 1 миллиарда 400 миллионов рублей бюджетам трех российских субъектов... благодаря чему будет продолжено расширение необходимой автодорожной инфраструктуры", - сказал Мишустин на заседании правительства.
Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Хуснуллин: вопрос строительства дороги "Меридиан" пока не рассматривается
Вчера, 14:03
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
