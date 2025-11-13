https://ria.ru/20251113/mlrd-2054761814.html
Правительство выделит средства на развитие автодорог в регионах
Правительство направит дополнительно 1,4 миллиарда рублей на расширение автодорожной инфраструктуры в регионах России, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. РИА Новости, 13.11.2025
