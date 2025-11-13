Минобороны Украины проверят на коррупцию, пишут СМИ

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Минобороны Украины проверят на коррупцию при заключении оборонных контрактов, сообщает издание Politico со ссылкой на людей, близких к следствию.

"Коррупция при оборонных закупках также в прицеле следователей… новые рейды ожидаются в ближайшее время в отношении украинского министерства обороны в рамках расследования завышенных цен в контрактах на закупки" - пишет издание.

Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк. В среду правительство Украины на фоне расследования о коррупции в сфере энергетики отстранило от должности министра юстиции Галущенко.