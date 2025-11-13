Рейтинг@Mail.ru
Минобороны Украины проверят на коррупцию, пишут СМИ - 13.11.2025
10:05 13.11.2025
Минобороны Украины проверят на коррупцию, пишут СМИ
Минобороны Украины проверят на коррупцию при заключении оборонных контрактов, сообщает издание Politico со ссылкой на людей, близких к следствию. РИА Новости, 13.11.2025
в мире
украина
герман галущенко
владимир зеленский
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
энергоатом
politico
украина
в мире, украина, герман галущенко, владимир зеленский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), энергоатом, politico
В мире, Украина, Герман Галущенко, Владимир Зеленский, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Энергоатом, Politico
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Минобороны Украины проверят на коррупцию при заключении оборонных контрактов, сообщает издание Politico со ссылкой на людей, близких к следствию.
"Коррупция при оборонных закупках также в прицеле следователей… новые рейды ожидаются в ближайшее время в отношении украинского министерства обороны в рамках расследования завышенных цен в контрактах на закупки" - пишет издание.
Тимур Миндич - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
В НАБУ назвали главного в коррупционной схеме по энергетике
11 ноября, 15:02
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики. В своем Telegram-канале ведомство опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции.
В свою очередь, депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у бывшего министра энергетики страны и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу. Железняк сообщал, что Миндича перед обысками поспешно вывезли с Украины.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк. В среду правительство Украины на фоне расследования о коррупции в сфере энергетики отстранило от должности министра юстиции Галущенко.
Киев - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
На Украине началась служебная проверка после обнародования материалов НАБУ
12 ноября, 17:57
 
В мире, Украина, Герман Галущенко, Владимир Зеленский, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Энергоатом, Politico
 
 
