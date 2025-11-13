В Нидерландах заявили, что помощь Украине зависит от борьбы с коррупцией

ГААГА, 13 ноя - РИА Новости. Борьба с коррупцией на Украине является одним из условий предоставления стране помощи, заявил в четверг министр финансов Нидерландов Элко Хайнен, комментируя украинские коррупционные скандалы.
"Борьба с коррупцией - это постоянная работа, которую должна вести Украина. И я веду с ними диалог о том, что им необходимо бороться с коррупцией. И это также является частью условий, которые мы выдвигаем к пакетам помощи, выделяемым для Украины", - сказал Хайнен журналистам перед заседанием Совета по экономическим и финансовым вопросам ЕС в Брюсселе.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики. В своем Telegram-канале ведомство опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе проведения операции.
В свою очередь, депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у бывшего министра энергетики страны и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу. Железняк сообщал, что Миндича перед обысками поспешно вывезли с Украины.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк. В среду правительство Украины на фоне расследования о коррупции в сфере энергетики отстранило от должности министра юстиции Галущенко.