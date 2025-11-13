Рейтинг@Mail.ru
В Нидерландах заявили, что помощь Украине зависит от борьбы с коррупцией - РИА Новости, 13.11.2025
12:43 13.11.2025
https://ria.ru/20251113/minfin-2054721838.html
В Нидерландах заявили, что помощь Украине зависит от борьбы с коррупцией
В Нидерландах заявили, что помощь Украине зависит от борьбы с коррупцией - РИА Новости, 13.11.2025
В Нидерландах заявили, что помощь Украине зависит от борьбы с коррупцией
Борьба с коррупцией на Украине является одним из условий предоставления стране помощи, заявил в четверг министр финансов Нидерландов Элко Хайнен, комментируя... РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T12:43:00+03:00
2025-11-13T12:43:00+03:00
в мире
украина
нидерланды
киев
герман галущенко
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
энергоатом
politico
украина
нидерланды
киев
в мире, украина, нидерланды, киев, герман галущенко, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), энергоатом, politico
В мире, Украина, Нидерланды, Киев, Герман Галущенко, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Энергоатом, Politico
В Нидерландах заявили, что помощь Украине зависит от борьбы с коррупцией

Минфин Нидерландов: борьба с коррупцией является условием помощи Украине

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги Украины и ЕС в здании Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Украины и ЕС в здании Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги Украины и ЕС в здании Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
ГААГА, 13 ноя - РИА Новости. Борьба с коррупцией на Украине является одним из условий предоставления стране помощи, заявил в четверг министр финансов Нидерландов Элко Хайнен, комментируя украинские коррупционные скандалы.
Издание Politico со ссылкой на неназванного бывшего советника украинского правительства сообщало, что коррупционные скандалы могут плохо обернуться для Киева в вопросе поддержки со стороны Запада.
Киев - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
На Украине началась служебная проверка после обнародования материалов НАБУ
12 ноября, 17:57
"Борьба с коррупцией - это постоянная работа, которую должна вести Украина. И я веду с ними диалог о том, что им необходимо бороться с коррупцией. И это также является частью условий, которые мы выдвигаем к пакетам помощи, выделяемым для Украины", - сказал Хайнен журналистам перед заседанием Совета по экономическим и финансовым вопросам ЕС в Брюсселе.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики. В своем Telegram-канале ведомство опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе проведения операции.
В свою очередь, депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у бывшего министра энергетики страны и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу. Железняк сообщал, что Миндича перед обысками поспешно вывезли с Украины.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк. В среду правительство Украины на фоне расследования о коррупции в сфере энергетики отстранило от должности министра юстиции Галущенко.
Флаг Франции - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Во Франции потребовали прекратить помощь Киеву из-за скандала с коррупцией
12 ноября, 16:32
 
