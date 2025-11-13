СМИ: "кошелек" Зеленского Миндич может быть лишен гражданства Украины

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Бизнесмен и соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич, который является фигурантом дела о коррупции в энергетической сфере Украины, может быть лишен украинского гражданства, в настоящее время производится юридическая оценка данного вопроса, передает агентство РБК-Украина.
"Вопрос о прекращении украинского гражданства Тимура Миндича сейчас находится на изучении у юристов", - пишет агентство в официальном Telegram-канале со ссылкой на источник.
По словам источника, необходима юридическая оценка того, не навредит ли лишение гражданства каким-либо процессуальным действиям, следствию по делу Миндича, судебным процессам, чтобы никто не сделал вывод, "будто бы лишение гражданства может обезопасить от суда".
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский в четверг ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.