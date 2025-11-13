СМИ: "кошелек" Зеленского Миндич может быть лишен гражданства Украины

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Бизнесмен и соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич, который является фигурантом дела о коррупции в энергетической сфере Украины, может быть лишен украинского гражданства, в настоящее время производится юридическая оценка данного вопроса, передает агентство РБК-Украина.

"Вопрос о прекращении украинского гражданства Тимура Миндича сейчас находится на изучении у юристов", - пишет агентство в официальном Telegram-канале со ссылкой на источник.

По словам источника, необходима юридическая оценка того, не навредит ли лишение гражданства каким-либо процессуальным действиям, следствию по делу Миндича, судебным процессам, чтобы никто не сделал вывод, "будто бы лишение гражданства может обезопасить от суда".

Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.