12:46 13.11.2025
Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана
Владимир Зеленский ввел санкции против бизнесмена и своего соратника Тимура Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана, фигурирующих в коррупционном РИА Новости, 13.11.2025
Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана

Тимур Миндич
Тимур Миндич. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Владимир Зеленский ввел санкции против бизнесмена и своего соратника Тимура Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана, фигурирующих в коррупционном скандале в сфере энергетики, свидетельствует указ, опубликованный на сайте Зеленского.
В среду агентство РБК-Украина сообщало, что кабмин Украины направит в Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) представление о введении санкций против Миндича, а также Цукермана.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Штаты подсунули Зеленскому радиоактивные доллары
Вчера, 08:00
"Поддержать внесенные кабинетом министров Украины предложения по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - говорится в тексте документа.
Согласно опубликованному в четверг указу, Миндич и Цукерман являются гражданами Израиля. Санкции в отношении них вводятся бессрочно на три года.
Санкции традиционно включают блокирование активов на территории Украины, аннулирование лицензий, официальных визитов, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности, прекращение торговых соглашений, культурных обменов, научного сотрудничества, а также лишение всех украинских государственных наград.
Ранее в четверг издание "Украинская правда" сообщала, что оба фигуранта находятся в Израиле и не собираются возвращаться на Украину, чтобы не получить официальное обвинения.
Сумки с валютой, найденные в ходе обысков у Тимура Миндича - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
В окружении Трампа обсуждают коррупционный скандал на Украине, пишут СМИ
Вчера, 10:46
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики. В своем Telegram-канале ведомство опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе специальной операции в сфере энергетики. В свою очередь депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у бывшего министра энергетики страны и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу. Железняк сообщал, что Миндича перед обысками поспешно вывезли с Украины.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк. В среду правительство Украины на фоне расследования о коррупции в сфере энергетики отстранило от должности министра юстиции Галущенко.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Такое не прощают: Трамп принял окончательное решение по Зеленскому
11 ноября, 08:00
 
