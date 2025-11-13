Флаг России и Германии в Берлине. Архивное фото

Флаг России и Германии в Берлине

Отношения России и Германии находятся в низшей точке, заявили в МИД

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Отношения России и Германии по вине Берлина находятся в низшей точке с момента образования ФРГ, заявили в российском дипведомстве.

Как сообщили в ведомстве, замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский в четверг принял представителей руководства международной общественной организации Общество "Россия-Германия".

"Состоялся обстоятельный обмен мнениями о кризисном состоянии российско-германских отношений. Констатировано, что по вине правящих сегодня в Германии политических элит они находятся в низшей точке с момента образования ФРГ. В Берлине сделали ставку на политику реванша и разрыв складывавшихся десятилетиями многоплановых связей между нашими странами, вознамерились нанести России "стратегическое поражение", - говорится в комментарии на сайте ведомства.

"Особо отмечено, что во время, когда немецкие дипломаты и некоторые другие их коллеги который год подряд в эти дни голосуют в Нью-Йорке против проекта резолюции Третьего комитета Генеральной Ассамблеи ООН , посвященной борьбе с героизацией нацизма и неонацизмом, а дух "прусского милитаризма" снова витает над Берлином, германские претензии на "лидерство" вызывают неприятие и отталкивающие исторические параллели не только в широких слоях российской общественности, но и у здоровых политических сил в различных уголках Европы", - указали в ведомстве.

Представители Общества рассказали об основных направлениях своей деятельности и планирующихся мероприятиях.