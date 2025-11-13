Рейтинг@Mail.ru
Отношения России и Германии находятся в низшей точке, заявили в МИД
19:22 13.11.2025 (обновлено: 19:23 13.11.2025)
Отношения России и Германии находятся в низшей точке, заявили в МИД
в мире, германия, россия, берлин (город), дмитрий любинский, оон
В мире, Германия, Россия, Берлин (город), Дмитрий Любинский, ООН
Флаг России и Германии в Берлине. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Отношения России и Германии по вине Берлина находятся в низшей точке с момента образования ФРГ, заявили в российском дипведомстве.
Как сообщили в ведомстве, замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский в четверг принял представителей руководства международной общественной организации Общество "Россия-Германия".
Украинские пожарные в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
В Германии обратились к Украине с призывом после энергетического коллапса
9 ноября, 10:18
"Состоялся обстоятельный обмен мнениями о кризисном состоянии российско-германских отношений. Констатировано, что по вине правящих сегодня в Германии политических элит они находятся в низшей точке с момента образования ФРГ. В Берлине сделали ставку на политику реванша и разрыв складывавшихся десятилетиями многоплановых связей между нашими странами, вознамерились нанести России "стратегическое поражение", - говорится в комментарии на сайте ведомства.
"Особо отмечено, что во время, когда немецкие дипломаты и некоторые другие их коллеги который год подряд в эти дни голосуют в Нью-Йорке против проекта резолюции Третьего комитета Генеральной Ассамблеи ООН, посвященной борьбе с героизацией нацизма и неонацизмом, а дух "прусского милитаризма" снова витает над Берлином, германские претензии на "лидерство" вызывают неприятие и отталкивающие исторические параллели не только в широких слоях российской общественности, но и у здоровых политических сил в различных уголках Европы", - указали в ведомстве.
Представители Общества рассказали об основных направлениях своей деятельности и планирующихся мероприятиях.
"Отмечена готовность к поддержанию контактов с гражданским обществом ФРГ из числа здравых политсил, ориентированных на совместное с Россией строительство мирной и безопасной Евразии", - резюмировали в МИД.
Владимир Зеленский во время на пресс-конференции на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
В Германии резко ответили на выпад Зеленского в адрес Орбана
10 ноября, 21:01
 
В мире, Германия, Россия, Берлин (город), Дмитрий Любинский, ООН
 
 
