МИД отметил агрессивный настрой ЕС в отношении Черноморского региона

МОСКВА, 13 ноября — РИА Новости. Замглавы МИД России Александр Панкин во время беседы со своим турецким визави Айше Беррисом Экинджи указал на недружественную линию ЕС в отношении Черноморского региона.
"Панкин подтвердил нацеленность российской стороны на прагматичный взаимовыгодный диалог по всему спектру представляющих взаимный интерес направлений. Речь идет о деполитизированной и ориентированной на практические результаты совместной работе в Черноморском регионе. <...> Отмечен агрессивный конфронтационный стратегический настрой Евросоюза в отношении Черноморского региона", — говорится в заявлении ведомства.
Накануне представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва видит приготовления Европы к войне с Россией.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Между тем страны альянса продолжают поставки вооружений Украине. Россия не раз предупреждала, что это ничего не меняет и лишь затягивает конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, НАТО напрямую участвует в этом противостоянии не только отправкой военной техники и снаряжения, но и подготовкой кадров.