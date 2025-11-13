Рейтинг@Mail.ru
МИД отметил агрессивный настрой ЕС в отношении Черноморского региона - РИА Новости, 13.11.2025
18:52 13.11.2025 (обновлено: 20:07 13.11.2025)
МИД отметил агрессивный настрой ЕС в отношении Черноморского региона
Замглавы МИД России Александр Панкин во время беседы со своим турецким визави Айше Беррисом Экинджи указал на недружественную линию ЕС в отношении Черноморского РИА Новости, 13.11.2025
в мире
россия
черноморский регион
александр панкин
всемирная торговая организация (вто)
турция
евросоюз
в мире, россия, черноморский регион, александр панкин, всемирная торговая организация (вто), турция, евросоюз
В мире, Россия, Черноморский регион, Александр Панкин, Всемирная торговая организация (ВТО), Турция, Евросоюз
МОСКВА, 13 ноября — РИА Новости. Замглавы МИД России Александр Панкин во время беседы со своим турецким визави Айше Беррисом Экинджи указал на недружественную линию ЕС в отношении Черноморского региона.
«
"Панкин подтвердил нацеленность российской стороны на прагматичный взаимовыгодный диалог по всему спектру представляющих взаимный интерес направлений. Речь идет о деполитизированной и ориентированной на практические результаты совместной работе в Черноморском регионе. <...> Отмечен агрессивный конфронтационный стратегический настрой Евросоюза в отношении Черноморского региона", — говорится в заявлении ведомства.
Дипломаты провели консультации в Анкаре. Они уделили особое внимание взаимодействию в области энергетики и затронули тему укрепления многосторонней торговой системы с опорой на ВТО, повышения роли стран Глобального Юга и Востока в международных организациях и финансовых институтах.
Накануне представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва видит приготовления Европы к войне с Россией.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Между тем страны альянса продолжают поставки вооружений Украине. Россия не раз предупреждала, что это ничего не меняет и лишь затягивает конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, НАТО напрямую участвует в этом противостоянии не только отправкой военной техники и снаряжения, но и подготовкой кадров.
