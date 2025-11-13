Рейтинг@Mail.ru
"Филадельфия" проиграла "Эдмонтону", несмотря на шайбу Мичкова
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
07:53 13.11.2025
"Филадельфия" проиграла "Эдмонтону", несмотря на шайбу Мичкова
"Филадельфия" проиграла "Эдмонтону", несмотря на шайбу Мичкова - РИА Новости Спорт, 13.11.2025
"Филадельфия" проиграла "Эдмонтону", несмотря на шайбу Мичкова
"Эдмонтон Ойлерз" обыграл в овертайме "Филадельфию Флайерз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 13.11.2025
хоккей
спорт
матвей мичков
эван бушар
джек рослович
эдмонтон ойлерз
филадельфия флайерз
национальная хоккейная лига (нхл)
спорт, матвей мичков, эван бушар, джек рослович, эдмонтон ойлерз, филадельфия флайерз, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Матвей Мичков, Эван Бушар, Джек Рослович, Эдмонтон Ойлерз, Филадельфия Флайерз, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
"Филадельфия" проиграла "Эдмонтону", несмотря на шайбу Мичкова

"Филадельфия" со счетом 1:2 проиграла "Эдмонтону" в матче НХЛ

© Фото : x.com/nhlflyersХоккеист "Филадельфии Флайерз" Матвей Мичков
Хоккеист Филадельфии Флайерз Матвей Мичков - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© Фото : x.com/nhlflyers
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. "Эдмонтон Ойлерз" обыграл в овертайме "Филадельфию Флайерз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Филадельфии завершилась со счетом 2:1 (1:0, 0:1, 0:0, 1:0) в пользу гостей, у которых отличились Эван Бушар (20-я минута) и Джек Рослович (52). В составе "Флайерз" шайбой отметился россиянин Матвей Мичков (36).
Мичков отличился в третьем матче подряд и был признан третьей звездой матча. На счету россиянина 9 очков (4 гола + 5 передач) в 16 играх.
"Эдмонтон" занимает третье место в таблице Тихоокеанского дивизиона, набрав 20 очков. "Филадельфия" (19 очков) идет пятой в Столичном дивизионе.
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
13 ноября 2025 • начало в 03:30
Закончен в OT
Филадельфия
1 : 2
Эдмонтон
35:38 • Матвей Мичков
(Кэмерон Йорк, Трэвис Конечны)
19:05 • Эван Бушар
(Коннор Макдэвид, Мэтью Савойя)
61:19 • Джек Рослович
(Мэтью Савойя)
Календарь Турнирная таблица История встреч
 
ХоккейСпортМатвей МичковЭван БушарДжек РословичЭдмонтон ОйлерзФиладельфия ФлайерзНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
Матч-центр
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Заголовок открываемого материала