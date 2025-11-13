"Филадельфия" проиграла "Эдмонтону", несмотря на шайбу Мичкова

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. "Эдмонтон Ойлерз" обыграл в овертайме "Филадельфию Флайерз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Мичков отличился в третьем матче подряд и был признан третьей звездой матча. На счету россиянина 9 очков (4 гола + 5 передач) в 16 играх.