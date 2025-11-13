https://ria.ru/20251113/michkov-2054658844.html
"Филадельфия" проиграла "Эдмонтону", несмотря на шайбу Мичкова
"Эдмонтон Ойлерз" обыграл в овертайме "Филадельфию Флайерз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 13.11.2025
"Филадельфия" со счетом 1:2 проиграла "Эдмонтону" в матче НХЛ