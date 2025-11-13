https://ria.ru/20251113/mfts-2054742824.html
В МФЦ появятся сервисы самообслуживания
В МФЦ появятся сервисы самообслуживания
В МФЦ появятся сервисы самообслуживания
В МФЦ заработают сервисы самообслуживания для получения услуг без паспорта по биометрии, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. РИА Новости, 13.11.2025
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. В МФЦ заработают сервисы самообслуживания для получения услуг без паспорта по биометрии, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.
"В МФЦ можно будет получить услуги без обращения к специалисту и предъявления паспорта — благодаря специальным стойкам самообслуживания, оснащенным цифровым ассистентом и интегрированным с государственной Единой биометрической системой", — заявили там.
Первые стойки появятся в Липецкой области в ближайшие месяцы. Сервис позволяет подтвердить личность заявителя по биометрии, а встроенный ИИ-ассистент помогает оформить услугу. Итоговый документ или справку можно скачать по QR-коду или получить в бумажном виде.
Чтобы воспользоваться сервисом, нужно зарегистрировать подтвержденную биометрию. Это можно сделать в отделениях уполномоченных банков или дома — с помощью сервиса выездной регистрации.
"При этом биометрия добровольна, человек всегда сможет выбрать, как именно оформлять услугу — у сотрудника МФЦ или на стойке самообслуживания", — уточнил Григоренко
Самообслуживание в МФЦ — часть платформы сервисов "Мигом", реализуемой на базе Единой биометрической системы. Она включает сервисы заселения в гостиницу без паспорта, подтверждения возраста при покупке товаров с возрастными ограничениями, безбарьерного прохождения предполетных проверок, быстрой посадки на поезд.