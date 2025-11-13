Рейтинг@Mail.ru
В МФЦ появятся сервисы самообслуживания - РИА Новости, 13.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:49 13.11.2025 (обновлено: 14:04 13.11.2025)
https://ria.ru/20251113/mfts-2054742824.html
В МФЦ появятся сервисы самообслуживания
В МФЦ появятся сервисы самообслуживания - РИА Новости, 13.11.2025
В МФЦ появятся сервисы самообслуживания
В МФЦ заработают сервисы самообслуживания для получения услуг без паспорта по биометрии, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T13:49:00+03:00
2025-11-13T14:04:00+03:00
липецкая область
россия
дмитрий григоренко
мфц (многофункциональный центр)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979645679_0:28:2000:1153_1920x0_80_0_0_73a1030b31d0543d695481fa1a905efd.jpg
https://ria.ru/20251003/gosduma-2046062320.html
https://ria.ru/20250719/gosduma-2030084954.html
липецкая область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979645679_88:0:1865:1333_1920x0_80_0_0_5e8a13505a529e2d732fb3a89809d9ea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
липецкая область, россия, дмитрий григоренко, мфц (многофункциональный центр)
Липецкая область, Россия, Дмитрий Григоренко, МФЦ (многофункциональный центр)
В МФЦ появятся сервисы самообслуживания

В МФЦ появятся сервисы самообслуживания для получения услуг без паспорта

© РИА Новости / Сергей МамонтовСотрудники и посетители центра "Мои документы"
Сотрудники и посетители центра Мои документы - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Сотрудники и посетители центра "Мои документы". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. В МФЦ заработают сервисы самообслуживания для получения услуг без паспорта по биометрии, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.
«
"В МФЦ можно будет получить услуги без обращения к специалисту и предъявления паспорта — благодаря специальным стойкам самообслуживания, оснащенным цифровым ассистентом и интегрированным с государственной Единой биометрической системой", — заявили там.
Первые стойки появятся в Липецкой области в ближайшие месяцы. Сервис позволяет подтвердить личность заявителя по биометрии, а встроенный ИИ-ассистент помогает оформить услугу. Итоговый документ или справку можно скачать по QR-коду или получить в бумажном виде.
Чтобы воспользоваться сервисом, нужно зарегистрировать подтвержденную биометрию. Это можно сделать в отделениях уполномоченных банков или дома — с помощью сервиса выездной регистрации.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
В Госдуме предложили закрепить право на доставку документов из МФЦ
3 октября, 00:06
"При этом биометрия добровольна, человек всегда сможет выбрать, как именно оформлять услугу — у сотрудника МФЦ или на стойке самообслуживания", — уточнил Григоренко.
Самообслуживание в МФЦ — часть платформы сервисов "Мигом", реализуемой на базе Единой биометрической системы. Она включает сервисы заселения в гостиницу без паспорта, подтверждения возраста при покупке товаров с возрастными ограничениями, безбарьерного прохождения предполетных проверок, быстрой посадки на поезд.
Отделение Социального фонда России - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
В Госдуме предложили передать часть услуг МФЦ в отделения Соцфонда
19 июля, 00:23
 
Липецкая областьРоссияДмитрий ГригоренкоМФЦ (многофункциональный центр)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала