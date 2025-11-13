В МФЦ появятся сервисы самообслуживания

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. В МФЦ заработают сервисы самообслуживания для получения услуг без паспорта по биометрии, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.

« "В МФЦ можно будет получить услуги без обращения к специалисту и предъявления паспорта — благодаря специальным стойкам самообслуживания, оснащенным цифровым ассистентом и интегрированным с государственной Единой биометрической системой", — заявили там.

Первые стойки появятся в Липецкой области в ближайшие месяцы. Сервис позволяет подтвердить личность заявителя по биометрии, а встроенный ИИ-ассистент помогает оформить услугу. Итоговый документ или справку можно скачать по QR-коду или получить в бумажном виде.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно зарегистрировать подтвержденную биометрию. Это можно сделать в отделениях уполномоченных банков или дома — с помощью сервиса выездной регистрации.

"При этом биометрия добровольна, человек всегда сможет выбрать, как именно оформлять услугу — у сотрудника МФЦ или на стойке самообслуживания", — уточнил Григоренко