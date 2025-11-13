Рейтинг@Mail.ru
Мерц и Зеленский обсудили расследование коррупционного скандала на Украине
15:34 13.11.2025
Мерц и Зеленский обсудили расследование коррупционного скандала на Украине
Мерц и Зеленский обсудили расследование коррупционного скандала на Украине - РИА Новости, 13.11.2025
Мерц и Зеленский обсудили расследование коррупционного скандала на Украине
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц и Владимир Зеленский обсудили по телефону расследования коррупции на Украине, немецкое правительство ожидает от Киева решительной... РИА Новости, 13.11.2025
в мире
украина
германия
владимир зеленский
фридрих мерц
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
энергоатом
украина
германия
украина, германия, владимир зеленский, фридрих мерц, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), энергоатом
В мире, Украина, Германия, Владимир Зеленский, Фридрих Мерц, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Энергоатом
Мерц и Зеленский обсудили расследование коррупционного скандала на Украине

Мерц обсудил по телефону с Зеленским расследование коррупции на Украине

© AP Photo / John MacDougallВладимир Зеленский и Фридрих Мерц
Владимир Зеленский и Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© AP Photo / John MacDougall
Владимир Зеленский и Фридрих Мерц. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц и Владимир Зеленский обсудили по телефону расследования коррупции на Украине, немецкое правительство ожидает от Киева решительной борьбы с коррупцией и дальнейших реформ в области верховенства права, сообщил официальный представитель немецкого кабмина Штефан Корнелиус.
"Канцлер Фридрих Мерц сегодня провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским... Зеленский проинформировал его о коррупционных расследованиях в отношении ныне ушедших в отставку членов его правительства, пообещав полную прозрачность, долгосрочную поддержку независимых антикоррупционных органов и дальнейшие оперативные меры по восстановлению доверия украинского народа, европейских партнеров и международных доноров. Канцлер подчеркнул ожидание правительства Германии от Украины решительной борьбы с коррупцией и дальнейших реформ, особенно в сфере верховенства права", - сообщается в релизе пресс-службы.
Коррупционные скандалы могут плохо обернуться для Киева, пишет Politico
Кроме того, Зеленский поблагодарил канцлера за поддержку Германии, особенно в вопросах противовоздушной обороны и защиты энергетической инфраструктуры Украины. Также стороны "обменялись мнениями о ситуации с украинскими беженцами".
"Зеленский обратит внимание на ситуацию с увеличением числа молодых украинцев, выезжающих в Европейский союз", - отметил Корнелиус.
Ранее Корнелиус заявил, что правительство ФРГ внимательно следит за ситуацией с коррупционным скандалом на Украине и при необходимости сделает выводы. При этом он заверил, что "на данный момент" у властей Германии есть "уверенность в украинском правительстве, в том, что оно занимается прояснением ситуации, и в антикоррупционном ведомстве, что оно раскроет это дело". Представитель министерства экономического сотрудничества и развития Германии сообщил, что у немецких властей нет информации, что данные инциденты затронули средства поддержки, выделяемые ФРГ.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
В Госдуме прокомментировали коррупционный скандал на Украине
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский в четверг ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Зеленский сделал громкое заявление на фоне коррупционного скандала
Украина, Германия, Владимир Зеленский, Фридрих Мерц, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Энергоатом
 
 
