Мерц и Зеленский обсудили расследование коррупционного скандала на Украине

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц и Владимир Зеленский обсудили по телефону расследования коррупции на Украине, немецкое правительство ожидает от Киева решительной борьбы с коррупцией и дальнейших реформ в области верховенства права, сообщил официальный представитель немецкого кабмина Штефан Корнелиус.

"Канцлер Фридрих Мерц сегодня провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским ... Зеленский проинформировал его о коррупционных расследованиях в отношении ныне ушедших в отставку членов его правительства, пообещав полную прозрачность, долгосрочную поддержку независимых антикоррупционных органов и дальнейшие оперативные меры по восстановлению доверия украинского народа, европейских партнеров и международных доноров. Канцлер подчеркнул ожидание правительства Германии от Украины решительной борьбы с коррупцией и дальнейших реформ, особенно в сфере верховенства права", - сообщается в релизе пресс-службы.

Кроме того, Зеленский поблагодарил канцлера за поддержку Германии, особенно в вопросах противовоздушной обороны и защиты энергетической инфраструктуры Украины. Также стороны "обменялись мнениями о ситуации с украинскими беженцами".

"Зеленский обратит внимание на ситуацию с увеличением числа молодых украинцев, выезжающих в Европейский союз", - отметил Корнелиус.

Ранее Корнелиус заявил, что правительство ФРГ внимательно следит за ситуацией с коррупционным скандалом на Украине и при необходимости сделает выводы. При этом он заверил, что "на данный момент" у властей Германии есть "уверенность в украинском правительстве, в том, что оно занимается прояснением ситуации, и в антикоррупционном ведомстве, что оно раскроет это дело". Представитель министерства экономического сотрудничества и развития Германии сообщил, что у немецких властей нет информации, что данные инциденты затронули средства поддержки, выделяемые ФРГ.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко , а также в компании " Энергоатом ". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.

Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.

НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский в четверг ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.