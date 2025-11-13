Медведев призвал Европу помочь "беднейшим украинцам" Зеленскому и Миндичу

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев по случаю Всемирного дня доброты призвал европейцев не скупиться и помочь "беднейшим гражданам Украины", к которым он причислил Владимира Зеленского и его соратников - главу его офиса Андрея Ермака и бизнесмена Тимура Миндича.

Зеленскому, "Сегодня мы отмечаем Всемирный день доброты. Люди добрые, помогите беднейшим гражданам Украины Ермаку , Миндичу и другим голодающим. Не скупитесь, европейцы! Шоу должно продолжаться", - написал Медведев на своей странице в соцсети X

К своей публикации он прикрепил фотоколлаж, на котором изображения лиц Зеленского и Миндича отредактированы таким образом, что выглядят сильно раздутыми.

Всемирный день доброты отмечается 13 ноября.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, опубликовав фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко , а также в компании " Энергоатом ". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.

Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.