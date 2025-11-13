Рейтинг@Mail.ru
Медведев призвал Европу помочь "беднейшим украинцам" Зеленскому и Миндичу - РИА Новости, 13.11.2025
17:59 13.11.2025 (обновлено: 18:04 13.11.2025)
https://ria.ru/20251113/medvedev-2054833365.html
Медведев призвал Европу помочь "беднейшим украинцам" Зеленскому и Миндичу
Медведев призвал Европу помочь "беднейшим украинцам" Зеленскому и Миндичу - РИА Новости, 13.11.2025
Медведев призвал Европу помочь "беднейшим украинцам" Зеленскому и Миндичу
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев по случаю Всемирного дня доброты призвал европейцев не скупиться и помочь "беднейшим гражданам Украины", к которым он... РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T17:59:00+03:00
2025-11-13T18:04:00+03:00
в мире
украина
россия
владимир зеленский
дмитрий медведев
андрей ермак
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
энергоатом
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0e/2048178282_599:70:3000:1421_1920x0_80_0_0_a60603c394f521a1d2b294c0f8410604.jpg
https://ria.ru/20251113/zelenskiy-2054722911.html
украина
россия
европа
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Дмитрий Медведев, Андрей Ермак, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Энергоатом, Европа
Медведев призвал Европу помочь "беднейшим украинцам" Зеленскому и Миндичу

Медведев призвал ЕС не скупиться и помочь бедным украинцам Зеленскому и Миндичу

Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев по случаю Всемирного дня доброты призвал европейцев не скупиться и помочь "беднейшим гражданам Украины", к которым он причислил Владимира Зеленского и его соратников - главу его офиса Андрея Ермака и бизнесмена Тимура Миндича.
"Сегодня мы отмечаем Всемирный день доброты. Люди добрые, помогите беднейшим гражданам Украины: Зеленскому, Ермаку, Миндичу и другим голодающим. Не скупитесь, европейцы! Шоу должно продолжаться", - написал Медведев на своей странице в соцсети X.
Фото, опубликованное Дмитрием Медведевым - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
К своей публикации он прикрепил фотоколлаж, на котором изображения лиц Зеленского и Миндича отредактированы таким образом, что выглядят сильно раздутыми.
Всемирный день доброты отмечается 13 ноября.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, опубликовав фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский в четверг ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
"Вопрос выживания". Зеленский сделал громкое заявление в адрес ЕС
Вчера, 12:48
 
В миреУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийДмитрий МедведевАндрей ЕрмакНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)ЭнергоатомЕвропа
 
 
Обсуждения
Заголовок открываемого материала