Рейтинг@Mail.ru
Еврейские поселенцы подожгли мечеть на Западном берегу Иордана - РИА Новости, 13.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:10 13.11.2025
https://ria.ru/20251113/mechet-2054710961.html
Еврейские поселенцы подожгли мечеть на Западном берегу Иордана
Еврейские поселенцы подожгли мечеть на Западном берегу Иордана - РИА Новости, 13.11.2025
Еврейские поселенцы подожгли мечеть на Западном берегу Иордана
Еврейские поселенцы из группировки "Молодежь холмов" подожгли мечеть, расположенную в палестинской деревне Харес на Западном берегу реки Иордан, и оставили на... РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T12:10:00+03:00
2025-11-13T12:10:00+03:00
в мире
западный берег реки иордан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156214/37/1562143732_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_f34908269a33af2c1586c19f20e00cf3.jpg
https://ria.ru/20250323/izrail-2006805208.html
западный берег реки иордан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156214/37/1562143732_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_ee9d471ff60ff85957b4121fb084df60.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, западный берег реки иордан
В мире, Западный берег реки Иордан
Еврейские поселенцы подожгли мечеть на Западном берегу Иордана

Kan: еврейские поселенцы подожгли мечеть на Западном берегу реки Иордан

© РИА Новости / Алия СудаковаТерритории на Западном берегу реки Иордан
Территории на Западном берегу реки Иордан - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© РИА Новости / Алия Судакова
Территории на Западном берегу реки Иордан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕЛЬ-АВИВ, 13 ноя - РИА Новости. Еврейские поселенцы из группировки "Молодежь холмов" подожгли мечеть, расположенную в палестинской деревне Харес на Западном берегу реки Иордан, и оставили на ее стенах надписи на иврите, сообщила в четверг гостелерадиокомпания Kan.
По данным Kan, в последние недели на Западном берегу участились случаи насилия в отношении палестинцев со стороны еврейских поселенцев, действия которых уже вызвали критику со стороны израильских военных, включая командующего Центральным военным округом Ави Блота.
"Вчера вечером члены "Молодежи холмов" (местная экстремистская группировка - ред.) подожгли мечеть в палестинской деревне Харес недалеко от Сальфита в Иудее и Самарии (израильское обозначение Западного берега -ред.)", - говорится в сообщении.
В нем также указывается, что члены группировки оставили на стенах мечети надписи на иврите.
По информации Kan, в еврейскую группировку "Молодежь холмов" входят радикально настроенные религиозные люди, живущие в форпостах и поселениях, незаконно возведенных на территории палестинской автономии.
Вид на израильское поселение Маале-Адумим на Западном берегу - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
Израиль официально признал 13 поселений на Западном берегу Иордана
23 марта, 18:06
 
В миреЗападный берег реки Иордан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала