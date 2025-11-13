Еврейские поселенцы подожгли мечеть на Западном берегу Иордана

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 ноя - РИА Новости. Еврейские поселенцы из группировки "Молодежь холмов" подожгли мечеть, расположенную в палестинской деревне Харес на Западном берегу реки Иордан, и оставили на ее стенах надписи на иврите, сообщила в четверг гостелерадиокомпания Еврейские поселенцы из группировки "Молодежь холмов" подожгли мечеть, расположенную в палестинской деревне Харес на Западном берегу реки Иордан, и оставили на ее стенах надписи на иврите, сообщила в четверг гостелерадиокомпания Kan

По данным Kan, в последние недели на Западном берегу участились случаи насилия в отношении палестинцев со стороны еврейских поселенцев, действия которых уже вызвали критику со стороны израильских военных, включая командующего Центральным военным округом Ави Блота.

"Вчера вечером члены "Молодежи холмов" (местная экстремистская группировка - ред.) подожгли мечеть в палестинской деревне Харес недалеко от Сальфита в Иудее и Самарии (израильское обозначение Западного берега -ред.)", - говорится в сообщении.

В нем также указывается, что члены группировки оставили на стенах мечети надписи на иврите.