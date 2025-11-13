https://ria.ru/20251113/mechet-2054710961.html
Еврейские поселенцы подожгли мечеть на Западном берегу Иордана
ТЕЛЬ-АВИВ, 13 ноя - РИА Новости.
Еврейские поселенцы из группировки "Молодежь холмов" подожгли мечеть, расположенную в палестинской деревне Харес на Западном берегу реки Иордан, и оставили на ее стенах надписи на иврите, сообщила в четверг гостелерадиокомпания Kan
.
По данным Kan, в последние недели на Западном берегу участились случаи насилия в отношении палестинцев со стороны еврейских поселенцев, действия которых уже вызвали критику со стороны израильских военных, включая командующего Центральным военным округом Ави Блота.
"Вчера вечером члены "Молодежи холмов" (местная экстремистская группировка - ред.) подожгли мечеть в палестинской деревне Харес недалеко от Сальфита в Иудее и Самарии (израильское обозначение Западного берега -ред.)", - говорится в сообщении.
В нем также указывается, что члены группировки оставили на стенах мечети надписи на иврите.
По информации Kan, в еврейскую группировку "Молодежь холмов" входят радикально настроенные религиозные люди, живущие в форпостах и поселениях, незаконно возведенных на территории палестинской автономии.