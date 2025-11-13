В Иркутске завели уголовное дело о незаконном майнинге

ИРКУТСК, 13 ноя - РИА Новости. Уголовное дело заведено в Иркутске о мошенничестве при добыче криптовалюты, ущерб оценивается почти в 9 миллионов рублей, сообщает СУСК РФ по Иркутской области.
По версии следствия, с июля по октябрь 2025 года на территории производственной базы ООО Энергетическая компания "Радиан" сотрудники организации разместили и подключили к электрическим сетям более 400 единиц майнингового оборудования различных моделей общей мощностью более 1,3 тысячи кВт, осуществлявшего добычу криптовалюты. Оплата за электроэнергию при этом производилась по заниженной стоимости. По данным СК, энергоснабжающей организации причинен ущерб на общую сумму не менее 8,9 миллиона рублей.
"Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при потреблении электроэнергии по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что следователями при проведении обысков изъято майнинговое оборудование, трансформаторные подстанции и приборы учета.