Бывший замглавы Минобороны Попов хранил у себя "Маузер"
09:29 13.11.2025 (обновлено: 11:10 13.11.2025)
Бывший замглавы Минобороны Попов хранил у себя "Маузер"
Бывший замглавы Минобороны Попов хранил у себя "Маузер"
2025
павел попов (генерал), владимир шестеров, патриот, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Павел Попов (генерал), Владимир Шестеров, Патриот, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Бывший замглавы Минобороны Павел Попов хранил у себя "Маузер", говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что в его жилище нашли трофейный немецкий пистолет и иное огнестрельное оружие, а также боеприпасы. По этой причине ранее завели дело по статье 222 УК.
Попова также обвиняют по статьям о получении взятки, мошенничестве, служебном подлоге и превышении должностных полномочий, 235-й гарнизонный военный суд приступил к рассмотрению дела по существу. Слушания решили провести в закрытом режиме, так как в материалах содержатся данные о личности сотрудников Минобороны и о госконтрактах, которые касаются ведомства. Попов вину не признает.
По данным следствия, в 2022-2024 годах Попов, замначальника Главного управления инновационного развития Владимир Шестеров и директор "Патриота" Вячеслав Ахмедов внесли в документацию заведомо ложные данные о строительстве в парке и совершили многомиллионное хищение.
В 2014-2024 годах Попов получил от гендиректора ОАО "Бамстройпуть" взятку в 45 миллионов рублей за покровительство при проведении работ.
Как сообщал СК, с 2020-го по 2024 год фигурант незаконно трудоустроил и освободил от исполнения служебных обязанностей работников "Патриота", чем причинил ущерб государству на сумму более восьми миллионов рублей. Минобороны и парк признаны потерпевшими по делу.
Арестовано имущество обвиняемого на сумму более 100 миллионов рублей. Признавших вину Шестерова и Ахмедова приговорили к шести и пяти годам лишения свободы.
Павел Попов (генерал)Владимир ШестеровПатриотСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
