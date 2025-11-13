Бывший замглавы Минобороны Попов хранил у себя "Маузер"

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Бывший замглавы Минобороны Павел Попов хранил у себя "Маузер", говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

В них указано, что в его жилище нашли трофейный немецкий пистолет и иное огнестрельное оружие, а также боеприпасы. По этой причине ранее завели дело по статье 222 УК.

Попова также обвиняют по статьям о получении взятки, мошенничестве, служебном подлоге и превышении должностных полномочий, 235-й гарнизонный военный суд приступил к рассмотрению дела по существу. Слушания решили провести в закрытом режиме, так как в материалах содержатся данные о личности сотрудников Минобороны и о госконтрактах, которые касаются ведомства. Попов вину не признает.

По данным следствия, в 2022-2024 годах Попов, замначальника Главного управления инновационного развития Владимир Шестеров и директор "Патриота" Вячеслав Ахмедов внесли в документацию заведомо ложные данные о строительстве в парке и совершили многомиллионное хищение.

В 2014-2024 годах Попов получил от гендиректора ОАО "Бамстройпуть" взятку в 45 миллионов рублей за покровительство при проведении работ.

Как сообщал СК , с 2020-го по 2024 год фигурант незаконно трудоустроил и освободил от исполнения служебных обязанностей работников "Патриота", чем причинил ущерб государству на сумму более восьми миллионов рублей. Минобороны и парк признаны потерпевшими по делу.