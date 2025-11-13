https://ria.ru/20251113/mars-2054876789.html
Blue Origin в последний момент остановила запуск ракеты к Марсу
Blue Origin в последний момент остановила запуск ракеты к Марсу
Blue Origin в последний момент остановила запуск ракеты к Марсу
Аэрокосмическая компания Blue Origin, принадлежащая основателю Amazon Джеффу Безосу, в четверг в последний момент остановила запуск своей ракеты New Glenn
2025-11-13T23:42:00+03:00
ВАШИНГТОН, 13 ноя – РИА Новости. Аэрокосмическая компания Blue Origin, принадлежащая основателю Amazon Джеффу Безосу, в четверг в последний момент остановила запуск своей ракеты New Glenn с космическими аппаратами к Марсу в рамках миссии НАСА.
Старт ракеты был запланирован на 14.57 по местному времени (22.57 мск) с мыса Канаверал
во Флориде
. При этом компания заявляла, что погодные условия в четверг позволяют проводить запуск с указанного времени до 16.25 (00.25 мск пятницы).
"Прекращение отсчета терминала. Команда ведет расследование", - сообщили в Blue Origin
, не объяснив причину остановки запуска в последние секунды перед тем, как он должен был состояться.
В ноябре Blue Origin уже отменила запуск ракеты New Glenn из-за погодных условий.
Целью пуска была отправка к Марсу
двух космических аппаратов в рамках программы Escapade американского космического агентства НАСА
.
Помимо запуска, Blue Origin также планировала попытаться посадить первую ступень ракеты на плавучую платформу в Атлантическом океане
, что ранее удавалось лишь компании Илона Маска SpaceX
.
Первый запуск ракеты New Glenn прошел в январе.
Ранее Blue Origin создала многоразовый корабль New Shepard для реализации пилотируемых и научно-исследовательских суборбитальных полетов. На данный момент известно о 36 полетах. Первый из них, с Безосом на борту, состоялся в июле 2021 года.