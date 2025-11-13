Blue Origin в последний момент остановила запуск ракеты к Марсу

ВАШИНГТОН, 13 ноя – РИА Новости. Аэрокосмическая компания Blue Origin, принадлежащая основателю Amazon Джеффу Безосу, в четверг в последний момент остановила запуск своей ракеты New Glenn с космическими аппаратами к Марсу в рамках миссии НАСА.

Ранее Blue Origin создала многоразовый корабль New Shepard для реализации пилотируемых и научно-исследовательских суборбитальных полетов. На данный момент известно о 36 полетах. Первый из них, с Безосом на борту, состоялся в июле 2021 года.