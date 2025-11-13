Рейтинг@Mail.ru
Blue Origin в последний момент остановила запуск ракеты к Марсу
Наука
 
23:42 13.11.2025
Blue Origin в последний момент остановила запуск ракеты к Марсу
Blue Origin в последний момент остановила запуск ракеты к Марсу
Аэрокосмическая компания Blue Origin, принадлежащая основателю Amazon Джеффу Безосу, в четверг в последний момент остановила запуск своей ракеты New Glenn с...
марс
флорида
Blue Origin в последний момент остановила запуск ракеты к Марсу

Американская Blue Origin отменила запуск ракеты New Glenn к Марсу

ВАШИНГТОН, 13 ноя – РИА Новости. Аэрокосмическая компания Blue Origin, принадлежащая основателю Amazon Джеффу Безосу, в четверг в последний момент остановила запуск своей ракеты New Glenn с космическими аппаратами к Марсу в рамках миссии НАСА.
Старт ракеты был запланирован на 14.57 по местному времени (22.57 мск) с мыса Канаверал во Флориде. При этом компания заявляла, что погодные условия в четверг позволяют проводить запуск с указанного времени до 16.25 (00.25 мск пятницы).
Колонизация Марса - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Айзекман предложил запустить беспилотную миссию на Марс, пишут СМИ
6 ноября, 03:26
"Прекращение отсчета терминала. Команда ведет расследование", - сообщили в Blue Origin, не объяснив причину остановки запуска в последние секунды перед тем, как он должен был состояться.
В ноябре Blue Origin уже отменила запуск ракеты New Glenn из-за погодных условий.
Целью пуска была отправка к Марсу двух космических аппаратов в рамках программы Escapade американского космического агентства НАСА.
Помимо запуска, Blue Origin также планировала попытаться посадить первую ступень ракеты на плавучую платформу в Атлантическом океане, что ранее удавалось лишь компании Илона Маска SpaceX.
Первый запуск ракеты New Glenn прошел в январе.
Ранее Blue Origin создала многоразовый корабль New Shepard для реализации пилотируемых и научно-исследовательских суборбитальных полетов. На данный момент известно о 36 полетах. Первый из них, с Безосом на борту, состоялся в июле 2021 года.
Прототип космического корабля SpaceX Starship на космодроме в штате Техас - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
В России назвали невыполнимой миссию SpaceX на Марс в 2026 году
7 ноября, 02:52
 
