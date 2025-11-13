Рейтинг@Mail.ru
10:34 13.11.2025 (обновлено: 10:43 13.11.2025)
Макрон обвинил Россию в распространении фейков о клопах
в мире, франция, россия, тулуза, эммануэль макрон
В мире, Франция, Россия, Тулуза, Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
ПАРИЖ, 13 ноя - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон вновь бездоказательно обвинил Россию в распространении фейков о нашествии постельных клопов во Франции, при этом признав наличие в стране проблемы с паразитами.
На Западе и в западных СМИ часто звучат обвинения в адрес России, при этом никаких доказательств не приводится, а в дальнейшем подобные вбросы и не подтверждаются.
"Россия использует это (распространение фейков - ред.). В качестве примера можно привести ситуацию с постельными клопами... Проблема с клопами и правда была... но она стала на протяжении нескольких недель главной темой в стране... поскольку были миллионы ложных аккаунтов, созданных русскими, за счет которых удалось привлечь внимание к этой теме", - заявил Макрон на встрече с читателями издания Dépêche в Тулузе.
Начальник генштаба вооруженных сил Франции генерал Фабьен Мандон ранее попытался переложить вину за нашествие постельных клопов на Россию, бездоказательно обвинив Москву в дестабилизации ситуации в республике. Сам Макрон без приведения каких-либо доводов также уже пытался переложить вину за нашествие постельных клопов на "тайную армию ботов" из РФ.
Осенью 2023 года Франция столкнулась с масштабным нашествием постельных клопов, что стало одним из самых обсуждаемых кризисов в стране. Насекомых обнаруживали не только в домах обычных жителей, но и в больницах, кинотеатрах и библиотеках, а также в общественном транспорте. По данным Национального агентства по безопасности пищевых продуктов, окружающей среды и здоровья на рабочем месте (Anses), за последние несколько лет постельные клопы проникли в каждое десятое домохозяйство Франции.
Летом 2024 года при подготовке к Олимпийским играм в Париже полицейские, задействованные для охраны игр и временно размещенные в студенческих общежитиях, также жаловались на наличие там паразитов.
