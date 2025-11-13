Макрон обвинил Россию в распространении фейков о клопах

Осенью 2023 года Франция столкнулась с масштабным нашествием постельных клопов, что стало одним из самых обсуждаемых кризисов в стране. Насекомых обнаруживали не только в домах обычных жителей, но и в больницах, кинотеатрах и библиотеках, а также в общественном транспорте. По данным Национального агентства по безопасности пищевых продуктов, окружающей среды и здоровья на рабочем месте (Anses), за последние несколько лет постельные клопы проникли в каждое десятое домохозяйство Франции.