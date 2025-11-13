На Украине расследуют дело о фиктивных удостоверениях священников ПЦУ

МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Управление службы безопасности во Львовской области расследует дело о выдаче фиктивных удостоверений священников раскольнической структуры "Православная церковь Украины" (ПЦУ) военнообязанным для уклонения от мобилизации, сообщило местное издание ZAXID.NET со ссылкой на постановление суда.