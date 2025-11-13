Рейтинг@Mail.ru
На Украине расследуют дело о фиктивных удостоверениях священников ПЦУ - РИА Новости, 13.11.2025
21:17 13.11.2025
https://ria.ru/20251113/lvov-2054866382.html
На Украине расследуют дело о фиктивных удостоверениях священников ПЦУ
На Украине расследуют дело о фиктивных удостоверениях священников ПЦУ - РИА Новости, 13.11.2025
На Украине расследуют дело о фиктивных удостоверениях священников ПЦУ
Управление службы безопасности во Львовской области расследует дело о выдаче фиктивных удостоверений священников раскольнической структуры "Православная церковь РИА Новости, 13.11.2025
На Украине расследуют дело о фиктивных удостоверениях священников ПЦУ

Во Львове СБУ расследуют дело о фиктивных удостоверениях священников ПЦУ

© AP Photo / Bernat ArmangueЛьвов, Украина
Львов, Украина - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© AP Photo / Bernat Armangue
Львов, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Управление службы безопасности во Львовской области расследует дело о выдаче фиктивных удостоверений священников раскольнической структуры "Православная церковь Украины" (ПЦУ) военнообязанным для уклонения от мобилизации, сообщило местное издание ZAXID.NET со ссылкой на постановление суда.
"Львовское управление СБУ расследует схему выдачи фиктивных удостоверений священников ПЦУ военнообязанным мужчинам для уклонения от мобилизации. В материалах дела указано, что незаконный сан священника или диакона могли получить 25 человек", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ZAXID.NET.
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Во Львове мужчина прутом отбил мобилизованного у сотрудника военкомата
Вчера, 20:50
По информации издания, правоохранители подозревают, что епископ ПЦУ организовал и внедрил "механизм препятствования законной деятельности ВСУ", привлекая к схеме других действующих и бывших священнослужителей.
"Управляющий Ужгородско-Хустской епархией ПЦУ Кирилл за денежное вознаграждение организовал выдачу военнообязанным лицам фиктивных удостоверений о духовном сане диакона или священника… Использование указанных удостоверений создает у работников ТЦК (территориальных центров комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.) ложное представление о принадлежности указанной категории лиц к духовенству, которое якобы не может принимать участия в боевых действиях", – приводит издание текст одного из судебных постановлений.
При этом сообщения о мобилизации священников канонической Украинской православной церкви все чаще появляются на Украине в последнее время. Выехавший с Украины депутат Верховной рады Артем Дмитрук 24 сентября сообщил, что сотрудники военкомата на Украине мобилизовали пятерых священников УПЦ. Союз православных журналистов 4 августа сообщал, что сотрудники военкомата в Ровненской области задержали двоих священнослужителей Сарненской епархии. Подобные случаи были в других регионах Украины.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - крупнейшую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками из ПЦУ при поддержке властей.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Украинцев разозлили заявления об отсутствии выходных в военкоматах
Вчера, 21:07
 
УкраинаЛьвовская областьРовненская областьСлужба безопасности УкраиныУкраинская православная церковьПравославная церковь Украины (ПЦУ)В мире
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
