Во Львове мужчина прутом отбил мобилизованного у сотрудника военкомата

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Житель Львова отбил принудительно мобилизованного украинца у сотрудника военкомата железным прутом и увез мужчину на своем автомобиле, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава, а насильственные действия военкомов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты.