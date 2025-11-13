Рейтинг@Mail.ru
Во Львове мужчина прутом отбил мобилизованного у сотрудника военкомата - РИА Новости, 13.11.2025
20:50 13.11.2025
Во Львове мужчина прутом отбил мобилизованного у сотрудника военкомата
Во Львове мужчина прутом отбил мобилизованного у сотрудника военкомата
Житель Львова отбил принудительно мобилизованного украинца у сотрудника военкомата железным прутом и увез мужчину на своем автомобиле, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T20:50:00+03:00
2025-11-13T20:50:00+03:00
украина, львов, вооруженные силы украины, в мире
Украина, Львов, Вооруженные силы Украины, В мире
Во Львове мужчина прутом отбил мобилизованного у сотрудника военкомата

Во Львове мужчина железным прутом отбил мобилизованного у сотрудника военкомата

Львов, Украина
Львов, Украина - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© AP Photo / Bernat Armangue
Львов, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Житель Львова отбил принудительно мобилизованного украинца у сотрудника военкомата железным прутом и увез мужчину на своем автомобиле, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Во Львове местный житель спас принудительно мобилизованного из лап ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) с помощью металлического прута. Мужчина перекрыл выезд из здания ТЦК, избил сотрудника военкомата и скрылся на автомобиле вместе с мобилизованным гражданином", - сказал собеседник агентства.
Украинский военнослужащий под Киевом - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
На Украине заявили о низкой укомплектованности военкоматов
11 ноября, 17:14
Он также рассказал, что накануне в Днепропетровске украинец открыл огонь по работникам военкомата, которые хотели его принудительно мобилизовать.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава, а насильственные действия военкомов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, военкомы злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
На Украине пьяный начальник военкомата хвастался убийством мирных жителей
9 ноября, 14:23
 
Украина Львов Вооруженные силы Украины В мире
 
 
