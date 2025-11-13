Во Львове мужчина прутом отбил мобилизованного у сотрудника военкомата

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Житель Львова отбил принудительно мобилизованного украинца у сотрудника военкомата железным прутом и увез мужчину на своем автомобиле, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Во Львове местный житель спас принудительно мобилизованного из лап ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) с помощью металлического прута. Мужчина перекрыл выезд из здания ТЦК, избил сотрудника военкомата и скрылся на автомобиле вместе с мобилизованным гражданином", - сказал собеседник агентства.
Он также рассказал, что накануне в Днепропетровске украинец открыл огонь по работникам военкомата, которые хотели его принудительно мобилизовать.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава, а насильственные действия военкомов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, военкомы злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.