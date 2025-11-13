Парламент Болгарии преодолел вето президента на закон, касающийся "Лукойла"

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Народное собрание (парламент) Болгарии большинством голосов преодолело вето, которое президент страны Румен Радев наложил на поправки к закону, предусматривающие введение внешнего управления объектами компании "Лукойл", передает агентство БТА.
Ранее парламент Болгарии, реагируя на санкции США, принял поправки к закону о регулировании деятельности, связанной с нефтью и нефтепродуктами, которые касаются управления компанией "Лукойл Болгария". Принятые поправки позволят специально назначенному управляющему продолжить всю деятельность НПЗ и других объектов "Лукойла" в Болгарии после 21 ноября 2025 года. Радев же наложил вето на поправки к закону. Однако затем комитет по энергетике народного собрания Болгарии отклонили вето.
"В четверг парламент при 128 голосах за, 59 против и без воздержавшихся проголосовал за преодоление вето президента Румена Радева по поводу поправок к закону об административном регулировании экономической деятельности, связанной с нефтью и нефтепродуктами, которые расширяют полномочия будущего специального управляющего, который будет курировать болгарские активы "Лукойла". Таким образом, поправки были приняты повторно", - передает агентство.
Минфин США 22 октября ввел санкции против "Лукойла" и его дочерних компаний, в которых он владеет долей более 50%. Все операции с ними должны быть завершены до 21 ноября. ЕС в рамках 19-го пакета санкций, опубликованного 23 октября, ввел ограничения против торгового подразделения "Лукойла" Litasco Middle East DMCC со штаб-квартирой в Дубае.
Помимо Litasco, "Лукойлу" принадлежат два нефтеперерабатывающих завода в Европе - в Румынии и Болгарии, а также сеть АЗС Teboil. Также он является оператором проекта "Западная Курна-2" в Ираке с долей 75%. Есть ряд активов в Африке, где у "Лукойла" 50%. Кроме того, в некоторых зарубежных проектах компания выступает миноритарием.