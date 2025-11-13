Рейтинг@Mail.ru
Парламент Болгарии преодолел вето президента на закон, касающийся "Лукойла" - РИА Новости, 13.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:32 13.11.2025
https://ria.ru/20251113/lukoyl-2054852201.html
Парламент Болгарии преодолел вето президента на закон, касающийся "Лукойла"
Парламент Болгарии преодолел вето президента на закон, касающийся "Лукойла" - РИА Новости, 13.11.2025
Парламент Болгарии преодолел вето президента на закон, касающийся "Лукойла"
Народное собрание (парламент) Болгарии большинством голосов преодолело вето, которое президент страны Румен Радев наложил на поправки к закону,... РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T19:32:00+03:00
2025-11-13T19:32:00+03:00
в мире
болгария
сша
румен радев
лукойл
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155534/18/1555341814_0:168:3047:1881_1920x0_80_0_0_e2b548ffdc0d1c3e0736abb1dc399663.jpg
https://ria.ru/20251111/lukoyl-2054311835.html
https://ria.ru/20251108/sanktsii-2053688603.html
болгария
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155534/18/1555341814_158:0:2887:2047_1920x0_80_0_0_d7a2d2a6b90095587ce10af4f218f2c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, болгария, сша, румен радев, лукойл, евросоюз
В мире, Болгария, США, Румен Радев, ЛУКОЙЛ, Евросоюз
Парламент Болгарии преодолел вето президента на закон, касающийся "Лукойла"

БТА: парламент Болгарии преодолел вето Радева на закон для объектов "Лукойла"

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтенд компании "Лукойл"
Стенд компании Лукойл - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Стенд компании "Лукойл". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Народное собрание (парламент) Болгарии большинством голосов преодолело вето, которое президент страны Румен Радев наложил на поправки к закону, предусматривающие введение внешнего управления объектами компании "Лукойл", передает агентство БТА.
Ранее парламент Болгарии, реагируя на санкции США, принял поправки к закону о регулировании деятельности, связанной с нефтью и нефтепродуктами, которые касаются управления компанией "Лукойл Болгария". Принятые поправки позволят специально назначенному управляющему продолжить всю деятельность НПЗ и других объектов "Лукойла" в Болгарии после 21 ноября 2025 года. Радев же наложил вето на поправки к закону. Однако затем комитет по энергетике народного собрания Болгарии отклонили вето.
Логотип ОАО Лукойл - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
СМИ: страны Европы и Ближнего Востока начали драку за активы "Лукойла"
11 ноября, 18:55
"В четверг парламент при 128 голосах за, 59 против и без воздержавшихся проголосовал за преодоление вето президента Румена Радева по поводу поправок к закону об административном регулировании экономической деятельности, связанной с нефтью и нефтепродуктами, которые расширяют полномочия будущего специального управляющего, который будет курировать болгарские активы "Лукойла". Таким образом, поправки были приняты повторно", - передает агентство.
Минфин США 22 октября ввел санкции против "Лукойла" и его дочерних компаний, в которых он владеет долей более 50%. Все операции с ними должны быть завершены до 21 ноября. ЕС в рамках 19-го пакета санкций, опубликованного 23 октября, ввел ограничения против торгового подразделения "Лукойла" Litasco Middle East DMCC со штаб-квартирой в Дубае.
Помимо Litasco, "Лукойлу" принадлежат два нефтеперерабатывающих завода в Европе - в Румынии и Болгарии, а также сеть АЗС Teboil. Также он является оператором проекта "Западная Курна-2" в Ираке с долей 75%. Есть ряд активов в Африке, где у "Лукойла" 50%. Кроме того, в некоторых зарубежных проектах компания выступает миноритарием.
АЗС Лукойл в Софии - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
Вице-президент Болгарии заявила о последствиях потери НПЗ "Лукойла"
8 ноября, 17:31
 
В миреБолгарияСШАРумен РадевЛУКОЙЛЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала