Парламент Болгарии преодолел вето президента на закон, касающийся "Лукойла"

"В четверг парламент при 128 голосах за, 59 против и без воздержавшихся проголосовал за преодоление вето президента Румена Радева по поводу поправок к закону об административном регулировании экономической деятельности, связанной с нефтью и нефтепродуктами, которые расширяют полномочия будущего специального управляющего, который будет курировать болгарские активы "Лукойла". Таким образом, поправки были приняты повторно", - передает агентство.