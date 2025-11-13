СМИ: "Лукойл" попросил США о продлении срока для завершения операций

"Российский энергетический гигант "Лукойл" подал заявку на продление срока, установленного министерством финансов США, который запрещает сделки с российской компанией после 21 ноября", — говорится в материале.

По словам источников агентства, "Лукойлу" считает, что ему нужно больше времени для завершения обязательств и изучения предложений по глобальным активам.