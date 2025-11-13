СМИ: "Лукойл" попросил США о продлении срока для завершения операций

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. "Лукойл" запросил у Минфина США продление крайнего срока для завершения операций с компанией из-за санкций, передает агентство Reuters.
Двадцать второго октября против российского предприятия и его дочерних компаний, в которых он владеет долей более 50 процентов, ввели американские рестрикции. Все операции с ними должны быть закончиться до 21 ноября. ЕС в рамках 19-го пакета санкций ввел ограничительные меры против торгового подразделения "Лукойла" Litasco Middle East DMCC со штаб-квартирой в Дубае.
Компания сообщала, что из-за рестрикций намерена продать зарубежные активы, а также при необходимости попросить Управление по контролю за иностранными активами Минфина США о продлении срока действия лицензии на сворачивание деятельности.
«
"Российский энергетический гигант "Лукойл" подал заявку на продление срока, установленного министерством финансов США, который запрещает сделки с российской компанией после 21 ноября", — говорится в материале.
По словам источников агентства, "Лукойлу" считает, что ему нужно больше времени для завершения обязательств и изучения предложений по глобальным активам.
Помимо Litasco, "Лукойлу" принадлежат два нефтеперерабатывающих завода в Европе — в Румынии и Болгарии, а также сеть АЗС Teboil. Кроме того, он выступает оператором проекта "Западная Курна — 2" в Ираке с долей 75 процентов. Имеются несколько активов в Африке, где у "Лукойла" 50 процентов. Кроме того, в некоторых зарубежных проектах предприятие числится миноритарием.