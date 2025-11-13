Женщина нажала не на ту кнопку и выиграла пятьдесят тысяч долларов

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Жительница штата Огайо нажала не на ту кнопку на автомате по продаже лотерейных билетов и выиграла 50 тысяч долларов, пишет портал UPI.
"Жительница Минстера по имени Нэнси рассказала представителям лотереи штата Огайо, что ее везение началось, когда она случайно нажала не ту кнопку, используя кассу самообслуживания <…>, и в итоге получила билет телевизионного розыгрыша Cash Explosion, который она не собиралась покупать", — говорится в публикации.
В первом раунде лотереи Нэнси выиграла семь с половиной тысяч долларов или шестьсот тысяч рублей. Далее в розыгрыше "Второй шанс" женщина получила пятьдесят тысяч долларов или четыре миллиона рублей.
Женщина призналась, что планирует потратить выигранные деньги на возведение пристройки к дому.
