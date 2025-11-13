Рейтинг@Mail.ru
Женщина нажала не на ту кнопку и выиграла пятьдесят тысяч долларов - РИА Новости, 13.11.2025
22:42 13.11.2025
Женщина нажала не на ту кнопку и выиграла пятьдесят тысяч долларов
Жительница штата Огайо нажала не на ту кнопку на автомате по продаже лотерейных билетов и выиграла 50 тысяч долларов, пишет портал UPI. РИА Новости, 13.11.2025
Женщина нажала не на ту кнопку и выиграла пятьдесят тысяч долларов

UPI: жительница штата Огайо получила 50 тысяч долларов, нажав не на ту кнопку

© iStock.com / Ralf GeitheЛотерейный билет
Лотерейный билет - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© iStock.com / Ralf Geithe
Лотерейный билет . Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Жительница штата Огайо нажала не на ту кнопку на автомате по продаже лотерейных билетов и выиграла 50 тысяч долларов, пишет портал UPI.
"Жительница Минстера по имени Нэнси рассказала представителям лотереи штата Огайо, что ее везение началось, когда она случайно нажала не ту кнопку, используя кассу самообслуживания <…>, и в итоге получила билет телевизионного розыгрыша Cash Explosion, который она не собиралась покупать", — говорится в публикации.
В первом раунде лотереи Нэнси выиграла семь с половиной тысяч долларов или шестьсот тысяч рублей. Далее в розыгрыше "Второй шанс" женщина получила пятьдесят тысяч долларов или четыре миллиона рублей.
Женщина призналась, что планирует потратить выигранные деньги на возведение пристройки к дому.
