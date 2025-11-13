При пожаре в больнице в Саратовской области пострадали семь человек

САРАТОВ, 13 ноя - РИА Новости. Семь человек пострадали в результате ночного пожара в областной инфекционной больнице Саратова, сообщили РИА Новости в региональной прокуратуре.

"Семь человек (пострадали - ред.)... Прокуратура установит причины и условия, способствовавшие произошедшему, даст оценку соблюдению законодательства о пожарной безопасности, а также законности действий (бездействия) уполномоченных должностных лиц", - добавили в ведомстве.