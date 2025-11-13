При пожаре в больнице в Саратовской области пострадали семь человек

САРАТОВ, 13 ноя - РИА Новости. Семь человек пострадали в результате ночного пожара в областной инфекционной больнице Саратова, сообщили РИА Новости в региональной прокуратуре.
"По предварительным данным, в 2 часа 40 минут 13 ноября 2025 года в трех лечебных боксах на втором этаже в областной инфекционной клинической больнице произошло возгорание. В результате принятых мер пожар локализован. В ходе происшествия пострадали граждане, которым оказана медицинская помощь", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры Саратовской области, пострадали семь человек.
"Семь человек (пострадали - ред.)... Прокуратура установит причины и условия, способствовавшие произошедшему, даст оценку соблюдению законодательства о пожарной безопасности, а также законности действий (бездействия) уполномоченных должностных лиц", - добавили в ведомстве.
Ранее в ГУМЧС региона сообщали, что при пожаре пациенты и медперсонал инфекционной больницы на Московском шоссе были эвакуированы из здания. Причины случившего выясняет дознаватель МЧС.
