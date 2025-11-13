Латвия и Эстония обещали Вильнюсу политсолидарность, заявил премьер Литвы

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Премьер Литвы Инга Ругинене заявила, что Латвия и Эстония обещали Вильнюсу политическую солидарность на фоне сложившейся ситуации на белорусско-литовской границе, сообщает в четверг портал LRT (Литовское радио и телевидение).

Белоруссия разрешила выезд литовского грузового транспорта только через литовский участок границы, чтобы не создавать очереди на других направлениях. В ответ на просьбу Литвы открыть два пропускных пункта для возвращения своих грузовиков белорусская сторона заявила, что они смогут выехать после возобновления литовской стороной нормального движения через пункты пропуска.