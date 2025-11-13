Рейтинг@Mail.ru
Латвия и Эстония обещали Вильнюсу политсолидарность, заявил премьер Литвы - РИА Новости, 13.11.2025
19:52 13.11.2025
Латвия и Эстония обещали Вильнюсу политсолидарность, заявил премьер Литвы
Латвия и Эстония обещали Вильнюсу политсолидарность, заявил премьер Литвы
Премьер Литвы Инга Ругинене заявила, что Латвия и Эстония обещали Вильнюсу политическую солидарность на фоне сложившейся ситуации на белорусско-литовской... РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T19:52:00+03:00
2025-11-13T19:52:00+03:00
в мире
литва
белоруссия
эстония
латвия
в мире, литва, белоруссия, эстония, латвия
В мире, Литва, Белоруссия, Эстония, Латвия
Латвия и Эстония обещали Вильнюсу политсолидарность, заявил премьер Литвы

Ругинене: Латвия и Эстония обещали Вильнюсу солидарность из-за ситуации на КПП

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкПроволочное заграждение на белорусско-литовской границе вблизи контрольно-пропускного пункта "Котловка-Лаворишкес"
Проволочное заграждение на белорусско-литовской границе вблизи контрольно-пропускного пункта Котловка-Лаворишкес - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Проволочное заграждение на белорусско-литовской границе вблизи контрольно-пропускного пункта "Котловка-Лаворишкес". Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Премьер Литвы Инга Ругинене заявила, что Латвия и Эстония обещали Вильнюсу политическую солидарность на фоне сложившейся ситуации на белорусско-литовской границе, сообщает в четверг портал LRT (Литовское радио и телевидение).
В конце октября правительство Литвы заявило, что на месяц, до 30 ноября (до 1.00 мск 1 декабря), закроет пропуск автотранспорта через границу с Белоруссией с возможностью продления этого срока. Литовская сторона обосновывала приостановку движения транспорта через два оставшихся работать на границе с Белоруссией автодорожных пункта пропуска "инцидентами" с проникновением в литовское воздушное пространство метеозондов с контрабандой. При этом литовская сторона позже разрешила пропускать через один из КПП некоторые категории лиц. После закрытия Литвой границы на территории Белоруссии остались свыше 1,1 тысячи грузовых транспортных средств литовских перевозчиков. Белорусский МИД сообщил, что они будут перемещены в специально оборудованные места.
Автомобиль посла Литвы у здания МИД РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Глава МИД Литвы назвал открытие границы с Белоруссией пока невозможным
12 ноября, 13:27
Как отмечает портал, депутат литовского парламента Даля Асанавичюте-Гружаускене отреагировала на прежнее заявление премьера о том, что Латвия и Эстония солидаризируются с Литвой в ситуации с Белоруссией. Она спросила у Ругинене, шла ли речь про возможное закрытие странами пограничных пунктов, указав, что Эстонии нет границы с Белоруссией.
"Премьер-министр пояснила, что речь шла не о закрытии пунктов (на границе - ред.), а о политической солидарности", - говорится в публикации. При этом, говоря о солидаризации стран региона, премьер напомнила, что Литва "выразила поддержку" Эстонии, когда та просила активировать 4 статью НАТО о консультации в связи с бездоказательными утверждениями Таллина о якобы нарушении эстонского воздушного пространства тремя российскими истребителями МиГ-31.
Белоруссия разрешила выезд литовского грузового транспорта только через литовский участок границы, чтобы не создавать очереди на других направлениях. В ответ на просьбу Литвы открыть два пропускных пункта для возвращения своих грузовиков белорусская сторона заявила, что они смогут выехать после возобновления литовской стороной нормального движения через пункты пропуска.
Закрытый погранпереход Видзы на белорусско-литовской границе - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Глава МИД Литвы сделал заявление об открытии границы с Белоруссией
12 ноября, 13:22
 
