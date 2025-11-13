В Сеченовке применили новый вид терапии при сердечной недостаточности

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Дистанционный мониторинг для титрации лекарственной терапии при сердечной недостаточности впервые в РФ начали применять в Клинике госпитальной терапии имени А.А. Остроумова, благодаря этому число случаев повторной госпитализации и смертности в группе удаленного наблюдения снизилось в восемь раз, сообщили РИА Новости в пресс-службе Сеченовского Университета.

"В Клинике госпитальной терапии имени А.А. Остроумова впервые в России применяют дистанционный мониторинг для титрации лекарственной терапии при сердечной недостаточности. По предварительным результатам, благодаря дистанционному мониторингу в группе удаленного наблюдения удалось в восемь раз снизить количество случаев повторной госпитализации и смертности по сравнению с группой стандартного наблюдения", - рассказали в вузе.

Там уточнили, что на протяжении шести месяцев клиницисты наблюдали за пациентами после выписки и корректировали им дозировку лекарств удаленно и стандартно - с периодическим посещением врача оффлайн. По результатам исследования, за весь период в группе дистанционного мониторинга три пациента были госпитализированы повторно и один умер. Во второй группе было 28 повторных госпитализаций и пять смертей.

Профессор кафедры госпитальной терапии №1 Сеченовского Университета Мария Кожевникова добавила, что среди пациентов, находящихся на удаленном наблюдении, прогноз был значительно лучше, чем в группе людей под стандартным наблюдением.

"Кроме того, в группе удаленного наблюдения у пациентов выросла фракция выброса левого желудочка на 11% - это очень важный показатель для пациентов с низкой фракцией выброса. Фактически пациенты перешли в другой фенотип – фенотип сердечной недостаточности с умеренно сниженной фракцией выброса", - отметила Кожевникова.