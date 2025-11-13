Рейтинг@Mail.ru
В Сеченовке применили новый вид терапии при сердечной недостаточности - РИА Новости, 13.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
05:55 13.11.2025 (обновлено: 06:49 13.11.2025)
https://ria.ru/20251113/lechenie-2054650770.html
В Сеченовке применили новый вид терапии при сердечной недостаточности
В Сеченовке применили новый вид терапии при сердечной недостаточности - РИА Новости, 13.11.2025
В Сеченовке применили новый вид терапии при сердечной недостаточности
Дистанционный мониторинг для титрации лекарственной терапии при сердечной недостаточности впервые в РФ начали применять в Клинике госпитальной терапии имени... РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T05:55:00+03:00
2025-11-13T06:49:00+03:00
россия
мария кожевникова
общество
наука
здоровье
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573677576_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_0d254ad3cbb415bfa1d38f035a9a3368.jpg
https://ria.ru/20250604/onlayn-monitoring-2020637109.html
https://ria.ru/20251111/kurenie-2054066751.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573677576_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_00e34c8bec816ed74432d04cba7ce52b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, мария кожевникова, общество, здоровье
Россия, Мария Кожевникова, Общество, Наука, Здоровье
В Сеченовке применили новый вид терапии при сердечной недостаточности

В Сеченовке рассказали о новом виде терапии при сердечной недостаточности

CC BY-SA 3.0 / Petr Adam Dohnálek / Первый московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова, Москва, Россия
Первый московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова, Москва, Россия - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
CC BY-SA 3.0 / Petr Adam Dohnálek /
Первый московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова, Москва, Россия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Дистанционный мониторинг для титрации лекарственной терапии при сердечной недостаточности впервые в РФ начали применять в Клинике госпитальной терапии имени А.А. Остроумова, благодаря этому число случаев повторной госпитализации и смертности в группе удаленного наблюдения снизилось в восемь раз, сообщили РИА Новости в пресс-службе Сеченовского Университета.
"В Клинике госпитальной терапии имени А.А. Остроумова впервые в России применяют дистанционный мониторинг для титрации лекарственной терапии при сердечной недостаточности. По предварительным результатам, благодаря дистанционному мониторингу в группе удаленного наблюдения удалось в восемь раз снизить количество случаев повторной госпитализации и смертности по сравнению с группой стандартного наблюдения", - рассказали в вузе.
Врач-рентгенолог в кабинете - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
Сеченовка и "Билайн" запустили онлайн-мониторинг пациентов c помощью ИИ
4 июня, 10:00
Там уточнили, что на протяжении шести месяцев клиницисты наблюдали за пациентами после выписки и корректировали им дозировку лекарств удаленно и стандартно - с периодическим посещением врача оффлайн. По результатам исследования, за весь период в группе дистанционного мониторинга три пациента были госпитализированы повторно и один умер. Во второй группе было 28 повторных госпитализаций и пять смертей.
Профессор кафедры госпитальной терапии №1 Сеченовского Университета Мария Кожевникова добавила, что среди пациентов, находящихся на удаленном наблюдении, прогноз был значительно лучше, чем в группе людей под стандартным наблюдением.
"Кроме того, в группе удаленного наблюдения у пациентов выросла фракция выброса левого желудочка на 11% - это очень важный показатель для пациентов с низкой фракцией выброса. Фактически пациенты перешли в другой фенотип – фенотип сердечной недостаточности с умеренно сниженной фракцией выброса", - отметила Кожевникова.
В Клинике госпитальной терапии убеждены, что быстрая титрация для улучшения прогноза больных, когда нужно оперативно увеличивать дозы препаратов у тяжелых пациентов, возможна только при помощи дистанционного наблюдения. А данным исследованием врачи подтвердили необходимость и безопасность быстрой титрации при помощи удаленного доступа.
Вейп - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
В Сеченовском Университете впервые в России изучат вред от курения вейпов
11 ноября, 03:09
 
НаукаРоссияМария КожевниковаОбществоЗдоровье
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала