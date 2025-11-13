Рейтинг@Mail.ru
В ЛДПР предложили ужесточить наказание за рекламу букмекерских контор - РИА Новости, 13.11.2025
02:07 13.11.2025
https://ria.ru/20251113/ldpr-2054636595.html
В ЛДПР предложили ужесточить наказание за рекламу букмекерских контор
общество
леонид слуцкий (политик)
РИА Новости
2025
Новости
В ЛДПР предложили ужесточить наказание за рекламу букмекерских контор

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесут на рассмотрение палаты парламента законопроект, которым предлагается ужесточить административную ответственность за нарушение установленных законодательством требований к рекламе игр в букмекерских конторах, основанных на риске, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Согласно действующему законодательству, реклама букмекерских контор разрешена только в специализированных спортивных печатных изданиях, а также во время трансляции спортивных соревнований, где ее продолжительность не может превышать 20% от общего рекламного времени. Кроме того, размещение такой рекламы в интернете допускается только на сайтах зарегистрированных спортивных сетевых изданий, общероссийских спортивных федераций, профессиональных спортивных лиг, а также владельцев спортивных телеканалов. При этом интернет-реклама должна быть помечена словом "реклама", содержать указание на рекламодателя и идентификатор для внесения в Единый реестр интернет-рекламы.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Госдума в первом чтении приняла проект, нацеленный на борьбу с игроманией
28 октября, 15:13
"Законопроектом предлагается ввести отдельный состав административного правонарушения за нарушение установленных законодательством о рекламе требований к рекламе основанных на риске игр, пари, осуществляемых организаторами азартных игр в букмекерских конторах, или средств индивидуализации организаторов азартных игр в букмекерских конторах", - сказано в пояснительной записке.
Парламентарии предлагают за совершение данного правонарушения штрафовать граждан на сумму до пяти тысяч рублей, должностных лиц - до 100 тысяч рублей, юридических лиц - до 800 тысяч рублей либо их деятельность будет приостановлена на срок до 90 суток.
Как рассказал РИА Новости Слуцкий, реклама букмекеров подобна тараканам, сколько ее не вытравливай, а она все равно лезет. По его словам, сегодня дело дошло до того, что "ставки на спорт" всплывают на экранах гаджетов детей, открывших свою любимую онлайн-игру, и в обучающих приложениях, которыми пользуются тысячи российских школьников.
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
В Совфеде предложили запретить рекламу ставок на спорт
22 июля, 05:09
"Важно помнить, реклама букмекеров - прямая манипуляция, взывающая к человеческой слабости. Весь такой бизнес прячется за красивыми обещаниями, зарабатывая миллионы на чужих судьбах. И этот поток проигранных средств россиян безусловно не иссякнет, пока букмекеры не начнут чувствовать на себе последствия нарушений действующих требований. Да, в законе "О рекламе" прописано, где и как можно размещать рекламу таких контор, но реальной ответственности за эти нарушения нет", - отметил он.
Слуцкий подчеркнул, что необходимо поставить "железобетонный заслон на пути букмекерского произвола".
"Мы должны защитить наше общество, в особенности детей от этой агрессивной индустрии, которая делает зависимость нормой, разрушая человеческие жизни ради прибыли", - заключил он.
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
В ГД внесут проект о правилах размещения букмекерских контор в регионах
18 июля, 04:09
 
