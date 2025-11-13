Лавров назвал причину переноса саммита Путина с Трампом в Будапеште

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Глава Белого дома Дональд Трамп перенес саммит России и США в Будапеште из-за подковерных докладов, заявил глава МИД Сергей Лавров в статье, опубликованной на сайте ведомства.
Итальянская газета Corriere della Sera взяла интервью у министра, но отказалась публиковать его ответы без сокращений и цензуры. МИД представил расшифровку разговора в полном виде.
"Откуда и от кого взялись подковерные доклады американскому лидеру, после чего он то ли перенес, то ли отменил будапештский саммит, мне неизвестно", — подчеркнул Лавров.
Глава МИД подтвердил, что Москва по-прежнему готова к проведению встречи на высшем уровне в Венгрии, если подготовка будет основана на итогах предыдущих переговоров. Он добавил, что саммит может состояться лишь при наличии тщательно проработанной повестки.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп 16 октября провели восьмой с начала года телефонный разговор. По итогам беседы Москва и Вашингтон начали готовить саммит в Будапеште.
Позднее Трамп объявил об отмене переговоров. Путин, в свою очередь, сказал, что речь, скорее, идет о переносе встречи. Кремль и Белый дом не исключали, что лидеры могут увидеться в будущем.
