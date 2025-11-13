Рейтинг@Mail.ru
Лавров назвал причину переноса саммита Путина с Трампом в Будапеште
09:17 13.11.2025 (обновлено: 18:04 13.11.2025)
Лавров назвал причину переноса саммита Путина с Трампом в Будапеште
Лавров назвал причину переноса саммита Путина с Трампом в Будапеште

Лавров: Трамп перенес саммит с Путиным в Будапеште из-за подковерных докладов

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Глава Белого дома Дональд Трамп перенес саммит России и США в Будапеште из-за подковерных докладов, заявил глава МИД Сергей Лавров в статье, опубликованной на сайте ведомства.

Итальянская газета Corriere della Sera взяла интервью у министра, но отказалась публиковать его ответы без сокращений и цензуры. МИД представил расшифровку разговора в полном виде.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Захарова рассказала, как Запад пытался сорвать саммит в Будапеште
24 октября, 17:45
"Откуда и от кого взялись подковерные доклады американскому лидеру, после чего он то ли перенес, то ли отменил будапештский саммит, мне неизвестно", — подчеркнул Лавров.
Глава МИД подтвердил, что Москва по-прежнему готова к проведению встречи на высшем уровне в Венгрии, если подготовка будет основана на итогах предыдущих переговоров. Он добавил, что саммит может состояться лишь при наличии тщательно проработанной повестки.
Пресс-конференция главы МИД России С.Лаврова - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Лавров прокомментировал статью FT о причинах отмены саммита в Будапеште
11 ноября, 16:10
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп 16 октября провели восьмой с начала года телефонный разговор. По итогам беседы Москва и Вашингтон начали готовить саммит в Будапеште.
Позднее Трамп объявил об отмене переговоров. Путин, в свою очередь, сказал, что речь, скорее, идет о переносе встречи. Кремль и Белый дом не исключали, что лидеры могут увидеться в будущем.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Будапешт наш: раздвоение Запада не оставляет Украине ни шанса
24 октября, 08:00
 
Россия В мире Будапешт США Дональд Трамп Владимир Путин Сергей Лавров Встреча Путина и Трампа в Будапеште
 
 
