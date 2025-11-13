https://ria.ru/20251113/lavrov-2054643955.html
Лавров рассказал, когда Россия будет готова к контактам с Европой
Глава МИД РФ Сергей Лавров в статье на сайте МИД РФ заявил, что Россия будет готова к контактам с Европой и ведению дел с бывшими странами-партнерами, когда в... РИА Новости, 13.11.2025
Лавров: Россия будет контактировать с ЕС, когда пройдет русофобское остервенение
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости.
Глава МИД РФ Сергей Лавров в статье на сайте МИД РФ
заявил, что Россия будет готова к контактам с Европой и ведению дел с бывшими странами-партнерами, когда в них пройдет русофобское остервенение.
Итальянская газета Corriere della Sera взяла интервью у главы МИД РФ, однако издание отказалось публиковать ответы министра в полном виде без сокращений и цензуры. Полная версия ответов Лаврова
была опубликована на сайте МИД РФ.
"Хотелось бы, чтобы европейские правительства, большинство из которых проводит яростную антироссийскую политику, осознали всю опасность такого пагубного курса... Когда это русофобское остервенение – по-другому не скажешь – пройдет, мы будем открыты к контактам, к тому, чтобы послушать, как бывшие партнёры собираются вести дела с нами дальше", - сказал министр иностранных дел в интервью газете.
Лавров добавил, что нынешнее положение дел не отвечает интересам народов России
и что конфронтация, к которой привела бездумная и бесперспективная политика европейских элит, – не выбор России.
"Потом будем решать, сохранятся ли перспективы для честного взаимодействия", - заключил глава МИД.