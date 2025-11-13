Лавров рассказал, когда Россия будет готова к контактам с Европой

"Хотелось бы, чтобы европейские правительства, большинство из которых проводит яростную антироссийскую политику, осознали всю опасность такого пагубного курса... Когда это русофобское остервенение – по-другому не скажешь – пройдет, мы будем открыты к контактам, к тому, чтобы послушать, как бывшие партнёры собираются вести дела с нами дальше", - сказал министр иностранных дел в интервью газете.