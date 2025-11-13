Рейтинг@Mail.ru
В ЕС хотят подорвать позицию Трампа по Украине, заявил Лавров
03:39 13.11.2025
В ЕС хотят подорвать позицию Трампа по Украине, заявил Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров в опубликованной на сайте МИД статье заявил, что главная цель многих стран Европейского союза - подорвать позицию нынешней...
В ЕС хотят подорвать позицию Трампа по Украине, заявил Лавров

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в опубликованной на сайте МИД статье заявил, что главная цель многих стран Европейского союза - подорвать позицию нынешней администрации президента США Дональда Трампа, которая изначально выступала за диалог по урегулированию конфликта на Украине.
Итальянская газета Corriere della Sera взяла интервью у главы МИД РФ, однако издание отказалось публиковать ответы министра в полном виде без сокращений и цензуры. Полная версия ответов Лаврова была опубликована на сайте МИД РФ.
"Большинство евростолиц сейчас составляют костяк так называемой "коалиции желающих", которая желает только одного – чтобы боевые действия на Украине длились как можно дольше... Их главная цель – подорвать позицию нынешней администрации президента США, которая изначально выступала за диалог, вникала в позицию российской стороны, проявляла настрой на поиск устойчивой мирной развязки", - сказал министр иностранных дел в интервью газете.
Лавров добавил, что эти страны на деньги европейских налогоплательщиков спонсируют террористический режим в Киеве, поставляя вооружения, из которых последовательно убивают мирных жителей российских регионов и украинцев, которые хотят убежать от войны.
Большинство стран ЕС, как отметил глава МИД, саботируют миротворческие усилия, отказываются от прямых контактов с Москвой, вводят все новые санкции, и открыто ведут приготовления к новой большой европейской войне против России.
