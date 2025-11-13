МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Россия в 2025 году передала Украине более девяти тысяч тел военных, сообщил глава МИД Сергей Лавров в статье, опубликованной на сайте ведомства.
Итальянская газета Corriere della Sera взяла интервью у министра, но отказалась публиковать его ответы без сокращений и цензуры. МИД представил расшифровку разговора в полном виде.
"В этом году в ходе репатриации погибших военнослужащих российская сторона передала свыше девяти тысяч тел солдат ВСУ. От Украины мы получили 143 тела наших бойцов", — сказал Лавров.
Москва и Киев договорились о взаимодействии по гуманитарным вопросам во время переговоров в Стамбуле. По их итогам стороны также провели несколько обменов пленными и ранеными, последний из которых состоялся 2 октября. Тогда Россия вернула 185 бойцов, столько же военных передали Украине.
"Потери высокие". СМИ рассказали о катастрофе в рядах ВСУ
6 ноября, 14:00
Лавров также заявил, что главная цель многих стран Евросоюза — подорвать позицию администрации президента США Дональда Трампа, которая изначально выступала за диалог по урегулированию конфликта.
По его словам, эти страны на деньги европейских налогоплательщиков спонсируют Киев, поставляя вооружения, из которых последовательно убивают мирных жителей российских регионов и украинцев, которые хотят убежать от войны.
Большинство стран ЕС, как отметил глава МИД, саботируют миротворческие усилия, отказываются от прямых контактов с Москвой, вводят все новые санкции и открыто ведут приготовления к новой большой войне против России.