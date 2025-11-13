Россия за год передала Украине свыше девяти тысяч тел солдат, заявил Лавров

Итальянская газета Corriere della Sera взяла интервью у министра, но отказалась публиковать его ответы без сокращений и цензуры. МИД представил расшифровку разговора в полном виде.

Москва и Киев договорились о взаимодействии по гуманитарным вопросам во время переговоров в Стамбуле. По их итогам стороны также провели несколько обменов пленными и ранеными, последний из которых состоялся 2 октября. Тогда Россия вернула 185 бойцов, столько же военных передали Украине.