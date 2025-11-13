Рейтинг@Mail.ru
Россия за год передала Украине свыше девяти тысяч тел солдат, заявил Лавров - РИА Новости, 13.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:10 13.11.2025 (обновлено: 09:22 13.11.2025)
https://ria.ru/20251113/lavrov-2054636795.html
Россия за год передала Украине свыше девяти тысяч тел солдат, заявил Лавров
Россия за год передала Украине свыше девяти тысяч тел солдат, заявил Лавров - РИА Новости, 13.11.2025
Россия за год передала Украине свыше девяти тысяч тел солдат, заявил Лавров
Россия в 2025 году передала Украине более девяти тысяч тел военных, сообщил глава МИД Сергей Лавров в статье, опубликованной на сайте ведомства. РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T02:10:00+03:00
2025-11-13T09:22:00+03:00
в мире
россия
украина
сергей лавров
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
дональд трамп
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/09/2021767365_0:236:2995:1921_1920x0_80_0_0_88ce2d62160ef04c7b5396571365664d.jpg
https://ria.ru/20251112/kiev-2054610197.html
https://ria.ru/20251106/vsu-2053186437.html
https://ria.ru/20251112/moskva-2054513461.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/09/2021767365_101:0:2832:2048_1920x0_80_0_0_fddc5142340f6be657d5a8abae109a64.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, сергей лавров, вооруженные силы украины, дональд трамп, евросоюз
В мире, Россия, Украина, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Дональд Трамп, Евросоюз
Россия за год передала Украине свыше девяти тысяч тел солдат, заявил Лавров

Лавров: Россия в 2025 году передала Украине более девяти тысяч тел солдат ВСУ

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкРефрижератор с телами погибших украинских военнослужащих в Брянской области
Рефрижератор с телами погибших украинских военнослужащих в Брянской области - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Рефрижератор с телами погибших украинских военнослужащих в Брянской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Россия в 2025 году передала Украине более девяти тысяч тел военных, сообщил глава МИД Сергей Лавров в статье, опубликованной на сайте ведомства.

Итальянская газета Corriere della Sera взяла интервью у министра, но отказалась публиковать его ответы без сокращений и цензуры. МИД представил расшифровку разговора в полном виде.

Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Киев сорвал последние обещания по обмену пленными, заявила Захарова
12 ноября, 21:04
"В этом году в ходе репатриации погибших военнослужащих российская сторона передала свыше девяти тысяч тел солдат ВСУ. От Украины мы получили 143 тела наших бойцов", — сказал Лавров.
Москва и Киев договорились о взаимодействии по гуманитарным вопросам во время переговоров в Стамбуле. По их итогам стороны также провели несколько обменов пленными и ранеными, последний из которых состоялся 2 октября. Тогда Россия вернула 185 бойцов, столько же военных передали Украине.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
"Потери высокие". СМИ рассказали о катастрофе в рядах ВСУ
6 ноября, 14:00
Лавров также заявил, что главная цель многих стран Евросоюза — подорвать позицию администрации президента США Дональда Трампа, которая изначально выступала за диалог по урегулированию конфликта.
По его словам, эти страны на деньги европейских налогоплательщиков спонсируют Киев, поставляя вооружения, из которых последовательно убивают мирных жителей российских регионов и украинцев, которые хотят убежать от войны.
Большинство стран ЕС, как отметил глава МИД, саботируют миротворческие усилия, отказываются от прямых контактов с Москвой, вводят все новые санкции и открыто ведут приготовления к новой большой войне против России.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Москва видит, что Европа готовится к войне с Россией, заявили в Кремле
12 ноября, 15:52
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСергей ЛавровВооруженные силы УкраиныДональд ТрампЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала