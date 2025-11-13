Рейтинг@Mail.ru
Латвия планирует укрепить восточную границу к 2028 году - РИА Новости, 13.11.2025
11:43 13.11.2025
Латвия планирует укрепить восточную границу к 2028 году
Латвия планирует укрепить восточную границу к 2028 году
Латвия планирует укрепить восточную границу к 2028 году

Латвия планирует укрепить границу с РФ и Белоруссией к 2028 году

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Латвия хочет укрепить восточную границу и планирует завершить к 2028 году, сообщил портал латвийского радио и телевидения LSM со ссылкой на представителей местных властей.
"В рамках создания Балтийской линии обороны на восточном приграничье с Россией и Белоруссией уже установлены различные противомобильные препятствия - так называемые зубы дракона, металлические ежи, бетонные блоки, вырыты противотанковые рвы… Планируется, что латвийский участок Балтийской линии обороны будет завершен к 2028 году ", - передает портал.
Член совета Государственного контроля Латвии Гатис Литвинс при этом отметил, что существуют опасения, касающиеся как сроков, так и качества работы над укреплением.
Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
В МИД России добавляли, что "недружественные государства делают все возможное, чтобы осложнить нормальное взаимодействие". Там отмечали, что "прибалты особо преуспели на этом направлении, из-за открыто враждебной линии Вильнюса, Риги и Таллина разорваны все межгосударственные, межведомственные, региональные и отраслевые связи с Россией".
