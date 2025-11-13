МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. ВСУ отступают вдоль реки Оскол в Купянске, рассказал командир роты штурмового отряда 121-го мотострелкового полка группировки "Запад" с позывным Снег.

"Работаем без суеты, в соответствии с задачей, бережем своих парней. Противник отступает вдоль реки. Поставленную задачу выполним", — заявил он в видео, опубликованном Минобороны.

Купянск — один из ключевых городов для обороны ВСУ в восточной части Харьковской области. Расположен на реке Оскол, разделяющей населенный пункт на две части. Взятие города позволит российской армии продолжить наступать на запад. Во вторник Минобороны объявило, что армия освободила восточную часть Купянска.

Снег уточнил, что бойцы зачищают западную часть города. Сейчас они ведут бои в районе улицы Приоскольной и наносят удары по позициям противника в лесном массиве вдоль реки.

Командир роты добавил, что войска уничтожили до двадцати украинских военных в западной части населенного пункта.

Бои за Купянск

К концу октября группировка "Запад" овладела переправой через реку Оскол и взяла в кольцо город, где находится около пяти тысяч украинских военных.

Как отмечали в Минобороны России, подразделения ВСУ в критическом положении: шансов на спасение, кроме плена, у них нет. При этом Владимир Зеленский либо пытается замолчать истинное положение дел на фронте, либо полностью потерял связь с реальностью.