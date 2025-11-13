Рейтинг@Mail.ru
ВСУ отступают вдоль реки Оскол в Купянске
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
09:03 13.11.2025 (обновлено: 09:45 13.11.2025)
ВСУ отступают вдоль реки Оскол в Купянске
ВСУ отступают вдоль реки Оскол в Купянске
ВСУ отступают вдоль реки Оскол в Купянске
ВСУ отступают вдоль реки Оскол в Купянске, рассказал командир роты штурмового отряда 121-го мотострелкового полка группировки "Запад" с позывным Снег. РИА Новости, 13.11.2025
специальная военная операция на украине
харьковская область
владимир зеленский
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
харьковская область
2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0d/2054670011_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_77b5bb65fd5dcf7aab945cb715146ffd.jpg
1920
1920
true
харьковская область, владимир зеленский, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
ВСУ отступают вдоль реки Оскол в Купянске

Штурмовики "Запада" заявили об отступлении ВСУ вдоль реки Оскол в Купянске

Солдат ВСУ под Купянском
Солдат ВСУ под Купянском
Солдат ВСУ под Купянском. Архивное фото
Солдат ВСУ под Купянском. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. ВСУ отступают вдоль реки Оскол в Купянске, рассказал командир роты штурмового отряда 121-го мотострелкового полка группировки "Запад" с позывным Снег.
"Работаем без суеты, в соответствии с задачей, бережем своих парней. Противник отступает вдоль реки. Поставленную задачу выполним", — заявил он в видео, опубликованном Минобороны.

Купянск — один из ключевых городов для обороны ВСУ в восточной части Харьковской области. Расположен на реке Оскол, разделяющей населенный пункт на две части. Взятие города позволит российской армии продолжить наступать на запад. Во вторник Минобороны объявило, что армия освободила восточную часть Купянска.

Снег уточнил, что бойцы зачищают западную часть города. Сейчас они ведут бои в районе улицы Приоскольной и наносят удары по позициям противника в лесном массиве вдоль реки.
Командир роты добавил, что войска уничтожили до двадцати украинских военных в западной части населенного пункта.
Раненые украинские военнослужащие
ВСУ отступают в районе Волчанска
Вчера, 06:33

Бои за Купянск

К концу октября группировка "Запад" овладела переправой через реку Оскол и взяла в кольцо город, где находится около пяти тысяч украинских военных.
Как отмечали в Минобороны России, подразделения ВСУ в критическом положении: шансов на спасение, кроме плена, у них нет. При этом Владимир Зеленский либо пытается замолчать истинное положение дел на фронте, либо полностью потерял связь с реальностью.
Российские бойцы регулярно пресекают попытки противника деблокировать окруженные подразделения.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
Харьковская область
Владимир Зеленский
Вооруженные силы Украины
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Безопасность
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
