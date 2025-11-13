Рейтинг@Mail.ru
Российские дроны уничтожили канадский бронеавтомобиль под Купянском - РИА Новости, 13.11.2025
08:34 13.11.2025
https://ria.ru/20251113/kupjansk-2054662878.html
Российские дроны уничтожили канадский бронеавтомобиль под Купянском
Российские дроны уничтожили канадский бронеавтомобиль под Купянском - РИА Новости, 13.11.2025
Российские дроны уничтожили канадский бронеавтомобиль под Купянском
Расчет FPV-дронов группировки войск "Запад" уничтожил под Купянском бронеавтомобиль канадского производства Senator и несколько единиц техники ВСУ,... РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T08:34:00+03:00
2025-11-13T08:34:00+03:00
2025
Российские дроны уничтожили канадский бронеавтомобиль под Купянском

Дроны РФ уничтожили канадский бронеавтомобиль Senator под Купянском

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Расчет FPV-дронов группировки войск "Запад" уничтожил под Купянском бронеавтомобиль канадского производства Senator и несколько единиц техники ВСУ, соответствующее видео опубликовало Минобороны РФ.
"На кадрах объективного контроля зафиксированы прямые попадания FPV-дронов и уничтожения боевой бронированной машины Senator, канадского производства, а также нескольких пикапов с боевиками ВСУ. Применяя ударные дроны-камикадзе, наши военнослужащие срывают ротации и подвоз боеприпасов противника", - говорится в сообщении министерства обороны России.
Военнослужащие подразделений беспилотных систем 68-й мотострелковой дивизии 6-й армии группировки войск "Запад" уничтожают любые виды транспортных средств противника, пытающихся прорваться к окруженным подразделениям ВСУ в Купянске, отметили в ведомстве.
Минобороны показало видео уничтожения грузового состава ВСУ
